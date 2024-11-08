شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تطلق 20 قمرًا صناعيًا لانترنت ستارلينك من كاليفورنيا غدا والان مع تفاصيل الخبر

ستطلق SpaceX عدد 20 قمرًا صناعيًا للإنترنت ستارلينك من كاليفورنيا فى غدا السبت (9 نوفمبر)، ومن المقرر أن ينطلق صاروخ فالكون 9 الذى يحمل مركبة ستارلينك الفضائية، 13 منها تتمتع بقدرة الاتصال المباشر بالخلية، من قاعدة فاندنبرج الفضائية، خلال نافذة مدتها أربع ساعات تفتح فى الساعة 8:14 صباحا، وستبث SpaceX الإطلاق مباشرة عبر X، بدءًا من حوالى خمس دقائق قبل الإقلاع.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة صباح يوم السبت، ستعود المرحلة الأولى من فالكون 9 إلى الأرض للهبوط العمودى بعد حوالى ثمانى دقائق من الإقلاع على متن سفينة "بالطبع لا زلت أحبك"، والتى ستتمركز فى المحيط الهادئ.

ستكون هذه هى عملية الإطلاق والهبوط الحادى عشر لهذا الصاروخ المعزز، وفقًا لوصف مهمة SpaceX.

وفى الوقت نفسه، ستواصل المرحلة العليا من صاروخ فالكون 9 رحلتها إلى مدار أرضى منخفض (LEO)، لتنشر فى النهاية أقمار ستارلينك العشرين هناك بعد حوالى 60 دقيقة من الإقلاع.

وأطلقت سبيس إكس بالفعل أكثر من 100 مهمة فالكون 9 فى عام 2024، وقد تم تخصيص حوالى ثلثيها لبناء شبكة ستارلينك.