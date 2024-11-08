شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يحقق فى انتهاكات مكافحة الاحتكار بسوق زجاج الهواتف الذكية والان مع تفاصيل الخبر

يحقق الاتحاد الأوروبى في انتهاكات مكافحة الاحتكار في سوق الهوتف الذكية، حيث انضمت شركة جديدة تعمل في صناعة زجاج الهواتف إلى قائمة شركات التكنولوجيا العملاقة من أمثال Apple وGoogle وMeta وMicrosoft وAmazon، وذلك في اتهام لها باحتكار الصناعة، وهذه الشركة هى Corning التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، وهي الشركة المصنعة لزجاج Gorilla Glass، وهو زجاج شديد التحمل يستخدم في أغلب الهواتف الذكية الشهيرة.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تخضع Corning الآن لتحقيقات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي بسبب استخدامها المزعوم لاتفاقيات توريد حصرية مع مصنعي الهواتف المحمولة ومعالجي الزجاج الخام، وهو ما قد يمنع منتجي الزجاج المنافسين من أجزاء كبيرة من السوق.

وفقًا لبيان صحفي صادر عن المفوضية الأوروبية، تلزم Corning مصنعي الهواتف المحمولة بالحصول على معظم زجاج Alkali-AS، إن لم يكن كله، منهم، مع تقديم خصومات كحافز.

يجب على هؤلاء المصنعين أيضًا إبلاغ Corning إذا تلقوا عروضًا تنافسية من مصنعي زجاج آخرين ولا يمكنهم قبول هذه العروض ما لم تكن Corning غير قادرة على مطابقة السعر أو التغلب عليه.

كما أبرمت Corning عقودًا مع معالجي الزجاج الخام، مما يلزمهم بشراء معظم أو كل زجاج Alkali-AS حصريًا من Corning ومنعهم من تحدي براءات اختراع Corning.

تعتمد الأجهزة مثل أحدث طرازات Apple وAndroid، بما في ذلك Google Pixel 9، على Gorilla Glass لمقاومتها للخدش ومتانتها.

في حين أنه ليس غير قابل للتدمير تمامًا، إلا أنه يقوم بعمل جيد في منع التشققات والكسور، ومع ذلك، فإن سيطرة Corning على السوق، جنبًا إلى جنب مع ممارساتها المشكوك فيها، لفتت انتباه الاتحاد الأوروبي بوضوح.

أعلنت المفوضية أنها ستجري تحقيقًا شاملاً كأولوية، ولا يوجد جدول زمني محدد للمدة التي سيستغرقها التحقيق، وإذا ثبتت إدانة شركة Corning بانتهاك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي، فقد تواجه غرامة تصل إلى 10٪ من إيراداتها العالمية.

ومع ذلك، ستتاح للشركة أيضًا فرصة معالجة مخاوف المفوضية من خلال تقديم التزامات يمكن أن تضع حدًا للتحقيق في مكافحة الاحتكار.