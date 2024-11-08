شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تكشف عن تفاصيل جديدة عن iPhone 18.. كاميرا بعدسة مميزة لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة أبل، لتحديث ضخم لكاميرا هاتف iPhone 18 Pro بعدسة ذات فتحة متغيرة، وعلى الرغم أن الشائعات كانت تدور حول استخدام ابل لكاميرا بفتحة متغيرة في iPhone 17 Air أو Slim لتمييزه بشكل أكبر في مجموعة iPhone 2025، لكن المحلل المشهور Ming-Chi Kuo ، يتوقع انها ستحتفظ بترقية الكاميرا المذهلة لسلسلة iPhone 18

وتوقع أيضا أن هذه الترقية ستكون على iPhone Air، ثم تنقلها إلى سلسلة iPhone 18 Pro، حيث يُشاع أن الهاتف النحيف سيكون أكثر تكلفة من 17 Pro Max ومع ذلك، فإن هذا غير مرجح إلى حد ما نظرًا لاستراتيجية التجزئة الجديدة لشركة ابل، والتي تحاول تمييز كل عضو في ربع ايفون الخاص بها الآن.



ويعد تقديم أول كاميرا ذات زاوية واسعة بفتحة متغيرة من آبل، لسلسلة iPhone 18 هو أكثر احتمالية بكثير من رؤية هذا الترقية الجذرية في العام المقبل.

و لم تلحق الكاميرات ذات الفتحة المتغيرة حقًا بالهواتف وعدسات الكاميرا المستقلة على حد سواء لأنها غالبًا ما تكون وسيلة لخفض التكاليف والفوائد المزعومة أثناء اللقطات شديدة الإضاءة المنخفضة أو أثناء مقاطع الفيديو ذات معدل الإطارات العالي هي الأشياء الوحيدة التي تسير لصالحها.