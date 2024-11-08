شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يكشف عن ميزة جديدة لتسريع تشغيل الفيديوهات لمستخدمى أندرويد وiOS والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة يوتيوب عن العديد من الميزات الجديدة والمحدثة، من بينها مؤقت نوم جديد ومشغل صغير قابل للتغيير في الحجم بجانب بعض التحسينات المرئية.

وبحسب ما ورد بدأت منصة بث الفيديو المملوكة لشركة Alphabet الآن في طرح نسخة معاد تصميمها من مربع سرعة التشغيل، ويقال إن هذا يسمح للمستخدمين بالتحكم في سرعة التشغيل بشكل أقل تعقيدًا.

وقد أعلنت الشركة عن هذه الميزة سابقًا، ويزعم تقرير أنها قادمة الآن لمستخدمي Android و iOS، ومن المتوقع أن تكون متاحة لجميع المستخدمين على مستوى العالم قريبًا.

إعادة تصميم ميزة سرعة تشغيل يوتيوب

وفقًا لتقرير 9to5Google ، فإن يوتيوب يطرح إصدارًا مُعاد تصميمه لميزة سرعة التشغيل ، ويضيف التقرير أن الميزة متاحة لإصدار YouTube 19.43 على Android و19.44 على iOS، مع الإصدار المُحدّث، إذا انتقل المستخدمون إلى الإعدادات ثم سرعة التشغيل، كما يظهر مربع منبثق مستطيل الشكل في أسفل الشاشة.

و داخل الصندوق، يظهر صف من خمسة خيارات للسرعة المحددة مسبقًا كأزرار على شكل حبوب 0.25، 1.0 (عادي)، 1.25، 1.5، و2.0 ، بالإضافة إلى ذلك يظهر الصندوق شريط تمرير قابل للتعديل، حيث يسمح للمستخدمين بضبط سرعة التشغيل بدقة بمقدار 0.5 تظهر السرعة المحددة أعلى شريط التمرير، ويمكن إجراء التعديلات عن طريق سحب شريط التمرير أو النقر فوق أزرار الجمع والطرح على جانبي شريط التمرير.

فى السابق، كانت قائمة سرعة التشغيل تُفتح في مربع منبثق طويل يغطي ما يقرب من نصف النصف السفلي من الشاشة، وكان التصميم يشبه التصميم المستخدم الآن لميزة مؤقت النوم. ولم يُعرض على المستخدمين سوى خيارات سرعة محددة مسبقًا (0.25x، و0.5x، و0.75x، وNormal، و1.25x، و1.5x، و1.75x، و2x) للاختيار من بينها.



