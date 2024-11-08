شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق Google Vids.. تطبيق جديد لإنشاء مقاطع الفيديو والتعليق الصوتى بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جوجل تطبيق جديد باسم Google Vids ، وهو تطبيق لإنشاء مقاطع الفيديو، و يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتزويد المستخدمين بالأدوات اللازمة لإضفاء الحيوية على أفكارهم.

وعلى الرغم من أن التطبيق تم تقديمه رسميًا منذ عدة أشهر، إلا أنه لم يكن متاحًا للجميع حتى وقت قريب.

ماهو تطبيق Google Vids؟

ويعد تطبيق Google Vids جزءًا من مجموعة منتجات Google Workspace وبدءًا من اليوم، يجب أن يكون متاحًا لإصدارات Workspace المحددة، فقد تم تصميم تطبيق Google Vids خصيصًا لمساعدة العاملين في خدمة العملاء والتعلم والتطوير وعمليات المشروع والتسويق، خاصة أنه يستفيد من قوة Gemini

وباستخدام تطبيق Google Vids، يمكن لخدمة العملاء تقديم دعم أفضل، واستكمال مقالات مركز المساعدة بمقاطع فيديو، بينما يمكن لقادة الفريق إنشاء مقاطع فيديو لمشاركة التحديثات والإعلانات على مستوى الشركة.

كما يمكن لفرق التعلم والتطوير استخدام تطبيق الإنتاجية الجديد لتقديم التدريب والتعليم للموظفين على نطاق واسع، كما يمكن لفرق إدارة المشاريع إنشاء مقاطع فيديو لمشاركة ملخصات الاجتماعات وتحديثات الأعمال ومشاركة التقارير، بينما يمكن للمسوقين الاستفادة من مقاطع الفيديو داخل مؤسساتهم لمشاركة ملخصات حملاتهم وأحداثهم.

خدمات يقدمها تطبيق Google Vids

ويقدم تطبيق Google Vids مجموعة متنوعة من القوالب المستندة إلى حالات الاستخدام، مما يجعل إنشاء مقطع فيديو جديد أمرًا سهلاً للغاية، بالإضافة إلى ذلك، من خلال "ساعدني في الإنشاء"، يقترح تطبيق Gemini نصوصًا إذا كنت لا ترغب في كتابة نصك الخاص،حتى أن التطبيق يسمح للمستخدمين بإضافة تعليق صوتي إما عن طريق الاختيار من بين أصوات الذكاء الاصطناعي المحددة مسبقًا في تطبيق Gemini أو عن طريق تسجيل صوتك باستخدام جهاز التلقين.

بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن العملاء الذين لديهم إضافة Gemini Business أو Enterprise أو Education أو Education Premium أيضًا من الوصول إلى Google Vids.

وفقًا لـ جوجل، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى الميزات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في Google Vids مثل "ساعدني في الإنشاء" والتعليقات الصوتية بالذكاء الاصطناعي حتى 31 ديسمبر 2025 على الأقل و بدءًا من عام 2026، قد يتم تطبيق حدود الاستخدام لهذه الميزات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.