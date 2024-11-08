شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البيضة أولا أم الدجاجة.. فريق بحثى ينجح أخيرا فى حل لغز حير الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فريق بحثي من جامعة جنيف، عن السؤال الذى حير الكثيرين لعقود طويلة، حول من الذى قد جاء أولاً الدجاجة أم البيضة، فقد تمكن العلماء أخيراً من حل اللغز، وتوصلت أبحاث سابقة أن البيض ذو القشرة الصلبة لم يتطور على الأرجح حتى قبل 300 مليون سنة، ولازالت الدراسات جارية حول كيفية تطور أشكال الحياة الأولى من الكائنات الحية وحيدة الخلية منذ حوالي 3.7 مليار سنة، إلى أشكال أكثر تعقيدًا.

الدجاجة أولًا أم البيضة.. اعرف حل اللغز

وعثر العلماء على نوع وحيد الخلية تم اكتشافه في عام 2017 في الرواسب البحرية في هاواي، الذى تطور على مدار مليار عام، لينقسم إلى مستعمرات متعددة الخلايا ذات بنية ثلاثية الأبعاد، تبدو مشابهة جدًا للمراحل المبكرة من التطور الجنيني الحيواني.

ويؤكد العلماء، أن هذا يشير إلى أن مثل هذا التطور كان موجودًا قبل ظهور الحيوانات الأولى منذ حوالي 800 مليون عام.

كيف توصل العلماء الى حل هذا اللغز؟.. كشف علمي كلمة السر

وبناء على هذه الاكتشافات، توصل العلماء إلى أن الطبيعة قد خلقت البيضة قبل وقت طويل من ظهور الدجاج الحديث على الساحة منذ حوالي 10000 عام.

كما قالت مارين أوليفيتا، من قسم الكيمياء الحيوية في الجامعة السويسرية، لمجلة نيتشر: أن النوع الذي تم اكتشافه من الخلايا مؤخرًا يسمح لنا بالعودة بالزمن إلى مليار عام".