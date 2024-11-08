شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة.. كيف تعثر على مفقوداتك فى المطارات من خلال هاتفك الآيفون ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر شركة آبل، خدعة في هواتف آيفون تتيح تحديد المفقودات في المطارات وتساعدك تلك الميزة على تجنب فقدان الأمتعة في المطار مرة أخرى.

وتعد تلك الميزة جزء من تحديث قادم للآيفون من المرجح أن يتم طرحه بعد أسابيع قليلة.

في الوقت الحالي، يمكنك تتبع العناصر التي تملكها، مثل أمتعة المطار أو حقيبة اليد باستخدام Apple AirTag، وهي عبارة عن علامة تعقب صغيرة يتم ربطها بالممتلكات، مما يسمح لك برؤية الموقع داخل تطبيق Find My الخاص بـ iPhone.

وتوفر تلك الميزة في الإصدار التجريبي من تحديث iOS 18.2 القادم، وهذا يعني أنه سيكون بإمكانك مشاركة موقع العنصر المفقود مع شخص تثق به.

لذا، يمكنك مشاركتها مع شركة طيران حتى تتمكن من مساعدتك في تعقب أمتعتك المفقودة، فقد يكون فقدان الأمتعة في المطار أمرًا مزعجًا للغاية وغير مريح وحتى مكلفًا.

ويمكنك باستخدام التحديث، وفتح تطبيق Find My لتنقر بعدها على العنصر المتعقب، من استخدام الميزة، ثم عليك اختيار خيار مشاركة موقع العنصر الجديد، والذي ينشئ رابطًا يمكنك إرساله إلى شخص ما.

وإذا كان لدى الشخص جهاز آبل، فسيؤدي الرابط إلى فتح تطبيق Find My ويمكنه تتبع موقع العنصر الخاص بك، وبالنسبة للأجهزة الأخرى مثل هواتف Android، سينقلك الرابط إلى موقع ويب يعرض الموقع على الخريطة.

كما ستتمكن أيضًا من عرض معلومات الاتصال الخاصة بك عبر الرابط حتى يتمكن الأشخاص الذين يجدون الأمتعة من الاتصال بك، ويمكنك أيضًا معرفة عدد الأشخاص الذين زاروا رابط المشاركة الخاص بك.

