شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ألعاب روبلوكس تنفذ سياستين جديدتين لسلامة الأطفال وحمايتهم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تقوم Roblox لألعاب الفيديو بتنفيذ سياسات أمان جديدة تهدف إلى توفير حماية أفضل لمستخدمى المنصة من الشباب، وقد علمنا الشهر الماضى أن هناك تغييرات قيد التنفيذ فى اللعبة، وهناك منشور فى منتدى مطورى Roblox اليوم يوضح المزيد من التفاصيل حول هذه القواعد، والنقطة المهمة هى أن قسمًا أكبر من محتوى Roblox لن يكون متاحًا للاعبين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا.

ويعد الجزء الأول من سياسة Roblox الجديدة هو أنه اعتبارًا من 3 ديسمبر، لن يتمكن المستخدمون الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا من اللعب أو البحث أو اكتشاف أى تجارب غير مصنفة على المنصة، ومع ذلك، لا يزال بإمكانهم عرض المعلومات على صفحة تفاصيل التجربة عبر رابط مباشر.

وبالتالى، تطلب Roblox من منشئى المحتوى التأكد من أن المعلومات الموجودة على صفحات تفاصيل تجربتهم -مثل الصورة المصغرة والعنوان والوصف تلبى معايير الشركة لجميع الأعمار أو للأعمار من 9 سنوات فما فوق.

كما سيقيد الجزء الثانى من السياسة الوصول إلى جلسات Hangout الاجتماعية الخاصة بـ Roblox وتجارب إنشاء المستخدمين ذات النموذج الحر للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 13 عامًا. وستدخل هذه القاعدة حيز التنفيذ فى 18 نوفمبر.

ويتمتع Roblox بتاريخ صعب عندما يتعلق الأمر بسلامة المستخدمين من الشباب والمراهقين، فمنذ عام 2018، ألقت السياسة الأمريكية القبض على ما لا يقل عن عشرين شخصًا بتهمة اختطاف أو إساءة معاملة الضحايا الأطفال الذين التقت بهم لعبة Roblox.

يذكر أن روبلوكس من أكبر منصات ألعاب الفيديو التى يدخلها الشباب والمراهقين على اختلاف أعمارهم.