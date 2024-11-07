شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرئيس التنفيذى لمايكروسوفت: الذكاء الاصطناعى سيتعلم أسلوبنا للتحدث والان مع تفاصيل الخبر

يزور الرئيس التنفيذى لشركة مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي مصطفى سليمان الهند وفى فعالية لشركة مايكروسوفت فى بنجالورو، سلط الضوء على كيفية قيام وكلاء الذكاء الاصطناعى، باستخدام أدوات مثل Copilot Vision، بإعادة تشكيل الطريقة التى نستخدم بها أجهزة الكمبيوتر.

أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعى التوليدية مثل ChatGPT وCopilot حديث المدينة فى الوقت الحاضر، لكن هذه الأيام ما زالت فى بدايتها، كما يشير الرئيس التنفيذى لشركة Microsoft AI مصطفى سليمان، ويعتقد سليمان أنه فى الأشهر والسنوات القادمة، ستبدأ أدوات الذكاء الاصطناعى فى التحدث والتصرف مثل البشر، مما يساعدها على الظهور بشكل أكثر طبيعية وجاذبية لمستخدميها.

وشرح سليمان رؤيته للجيل القادم من الذكاء الاصطناعى فى Building AI Companions for India، أثناء حدث مايكروسوفت، وهذه هى المرة الأولى التى يزور فيها سليمان الهند، وهو يرأس حاليًا قسم الذكاء الاصطناعى بالكامل فى شركة مايكروسوفت.

وقال سليمان: "تخيل أن مساعدك الشخصى تعلم أسلوبك وإيقاعك والمعلومات التى تهمك، فهو ليس وظيفيًا فحسب، بل إنه شخصى للغاية، مما يعزز تجربتك"، ملمحًا إلى أن مايكروسوفت تعمل بالفعل على منح وكلاء الذكاء الاصطناعى الخاصين بها سمات مماثلة.

يمكن أن يصبح هذا النوع من المساعدين من الذكاء الاصطناعى جزءًا لا يتجزأ من حياة الناس. قال مصطفى سليمان: "تصور وكيل الذكاء الاصطناعى كمستشار دائم، وحضور ثابت فى حياتك - يربط النقاط عبر المهام، ويساعدك على العمل بذكاء أكبر، والعيش بشكل أفضل، والاستفادة القصوى من كل لحظة".

وفى القمة، رافق سليمان بونيت تشاندوك، رئيس مايكروسوفت فى الهند وجنوب آسيا، واستعرض الزعيمان بعض أدوات الشركة واستراتيجياتها التى بدأت بالفعل فى إعادة تشكيل التجارب الرقمية لملايين المستخدمين فى الهند.

ومن بين هذه الأدوات أداة KissanAI، وقد أجرى سليمان محادثة ودية مع إس كريشنان، سكرتير وزارة الزراعة والغابات والغذاء والشؤون الريفية، للحديث عن هذه الأداة، وناقشا أن أداة KissanAI ساعدت الحكومة فى الوصول إلى الناس فى المناطق النائية والريفية، وزودتهم ببيانات فى الوقت الفعلى لمساعدة المزارعين على الحصول على غلات أفضل.

كما استعرض سليمان بعض الميزات التى تعمل عليها مايكروسوفت والتى قد يتم إصدارها قريبًا، أحدها يسمى Copilot Vision، و هذا نموذج ذكاء اصطناعى بديهى يتتبع كل ما يراه المستخدم على شاشة رقمية لتقديم توصيات فى الوقت الفعلي.

وأثناء العرض التوضيحى، كان Copilot يقترح توصيات حول أنماط الأثاث والملابس أثناء تصفح المستخدم للويب، كل هذا كان يحدث فى الوقت الفعلى، وبمجرد إصداره، يمكن أن تساعد هذه الميزة المستخدمين فى البحث والتوصيات على الويب فى الوقت الفعلي.

ورغم أن الخصوصية تشكل دائما مجالا للقلق مع مثل هذه الأدوات، وهى المشكلة التى واجهتها مايكروسوفت مؤخرا عندما عرضت على العالم أداة تسمى Recall، والتى يمكنها أن ترى وتسجل بشكل كامل وكامل كل ما يفعله المستخدم على جهاز الكمبيوتر الخاص به، وكانت الفكرة وراء Recall هى السماح للذكاء الاصطناعى بمعرفة كل شيء حتى يتمكن المستخدمون من استخدام الذكاء الاصطناعى للبحث عن المعلومات وتنظيمها. ولكن بعد ردود الفعل العنيفة، تراجعت مايكروسوفت خطوة إلى الوراء وأرجأت الإطلاق.

وقال بونيت تشاندوك أن الشركة تأخذ الخصوصية على محمل الجد وأن ميزات الذكاء الاصطناعى لن يتم استخدامها بشكل أفضل إلا عندما يثق بها المستخدمون، وقال: "إن الثقة فى وكيل الذكاء الاصطناعى تعنى معرفة أنه يدعمك، وأنه يتعلم معك وينمو لفهم ليس فقط مهامك، ولكن قيمك".