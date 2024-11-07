شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد مشاركة بيانات دقيقة.. كوريا الجنوبية تفرض غرامة تتجاوز 15مليار دولار على Meta والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجهت شركة Meta نصيبها العادل من الغرامات لخرقها العديد من القوانين في جميع أنحاء العالم، وأضافت كوريا الجنوبية مؤخرا قانونًا آخر إلى القائمة، وهذه المرة يرتبط الأمر مرة أخرى بكيفية تعامل Meta مع البيانات الشخصية لمستخدميها.

غرامة قدرها أكثر من 15 مليار دولار على Meta

كشف تقرير جديد، أن كوريا الجنوبية فرضت على منصات Meta ، المالكة لمواقع Facebook وInstagram وThreads وWhatsApp، غرامة قدرها 21.62 مليار وون (15.67 مليون دولار)، وتأتي العقوبة بعد أن تبين أن Meta قامت بجمع بيانات المستخدم الحساسة ومشاركتها مع المعلنين دون أسس قانونية مناسبة.

وتزعم وكالة حماية البيانات في سيول، أن شركة ميتا جمعت بيانات عن حوالي 980 ألف مستخدم للفيسبوك في كوريا الجنوبية، بما في ذلك تفاصيل عن الدين والآراء السياسية، دون موافقة المستخدم.

وبحسب ما ورد تمت مشاركة هذه البيانات الدقيقة مع ما يقرب من 4000 معلن، كما تزعم الوكالة أيضًا أن Meta صنفت المستخدمين على أساس جوانب شديدة الحساسية، مثل تحديد هويتهم باعتبارهم منشقين من كوريا الشمالية، أو نظرا لمعتقداتهم الدينية.

وعلاوة على ذلك، ورد أن Meta رفضت طلبات المستخدمين للوصول إلى بياناتهم الشخصية وفشلت في حماية معلومات حوالي 10 مستخدمين من كوريا الجنوبية، والتي تم تسريبها في النهاية من قبل المتسللين.

كما ذكرت سابقًا، فإن الغرامات التي فرضتها Meta بسبب انتهاكات البيانات ليست جديدة - وهذه الأخيرة ليست الأكبر حتى، فقد تعرضت الشركة لغرامة أكبر بقيمة 101.5 مليون دولار لخرق قواعد اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا (GDPR) من خلال الفشل في تخزين كلمات مرور Facebook و Instagram بشكل آمن.



