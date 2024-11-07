شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محبو أبل ينتقدون تيم كوك بسبب رسالته إلى ترامب.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

انتقد معجبو شركة أبل الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك لتهنئته دونالد ترامب بعد فوزه على كامالا هاريس في انتخابات الولايات المتحدة لعام 2024.

وقال كوك على X إن شركة التكنولوجيا العملاقة تتطلع إلى العمل معه للمساعدة في ضمان استمرار الولايات المتحدة في الريادة والتزود بالذكاء والابتكار والإبداع.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه مع ذلك، غمر المستخدمون المنشور بتعليقات تنتقد الرئيس التنفيذي لـ "التدخل في الانتخابات منذ عام 2016"، مشيرين إلى ادعاءات بأن Siri أظهرت صورة لوجه هاريس فقط عندما سئل عن الانتخابات العامة لعام 2024.

حثت العديد من التعليقات شركة آبل على البدء في تصنيع منتجاتها في الولايات المتحدة، وهو ما عبر عنه ترامب على طول مسار حملته الانتخابية.

وعلق أحد مستخدمي X، "يحاول تيم كوك وآبل تعويض الأرض مع ترامب حتى يتعامل معهم بلطف كرئيس"، وواصل المستخدم ادعاءه قائلاً: "لقد حاولوا مساعدة هاريس على الفوز".

كما علق مستخدم آخر على X، "لا بأس، هكذا من المفترض أن تعمل الأمور.. لم يفز شخصهم، لكنهم منفتحون على العمل مع الرئيس المنتخب.. أنا لا أكره هذا".

وتكهنت تعليقات أخرى بأن رسالة كوك كانت محاولة لتجنب التعريفات الجمركية المحتملة في ظل إدارة ترامب، حيث اقترح ترامب إضافة تعريفة جمركية تتراوح بين 10% و20% على جميع الواردات، مع فرض رسوم أعلى بكثير على الواردات من الصين، لتعزيز الاقتصاد الأمريكي.

بينما فوجئ بعض مستخدمي أبل بثناء كوك، إلا أن الرئيس التنفيذي وترامب شكلا علاقة على مر السنين.

وفي الشهر الماضي، قال الرئيس المنتخب إنه "إذا لم يدير تيم كوك شركة أبل، ولو أدارها ستيف جوبز، لما كانت ناجحة كما هي الآن".

والتقى الاثنان في عام 2019 لمناقشة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على واردات معينة من الصين، والتي أثرت بشكل كبير على شركة آبل، والتي انتهت بموافقة أبل على الاستثمار في التصنيع الأمريكي لجهاز ماك برو الخاص بها.