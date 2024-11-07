شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثروة إيلون ماسك ترتفع بمقدار 26 مليار دولار فى يوم واحد بعد فوز ترامب والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت القيمة الصافية لثروة إيلون ماسك بنحو 26 مليار دولار بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مما تسبب فى موجة صعود في أسهم تسلا، ورفعت هذه القفزة في يوم واحد ثروة ماسك إلى 290 مليار دولار، مما جعله أقرب إلى مستوى غير مسبوق يبلغ 300 مليار دولار، وفي هذا العام فقط، زادت القيمة الصافية لثروة ماسك بمقدار 60 مليار دولار.

ووفقا لما ذكره موقع "India today"، جاء هذا الارتفاع مع ارتفاع أسهم تسلا بنسبة 14.75٪ إلى 288.53 دولارًا خلال تداولات ما بعد ساعات العمل، حيث يُنظر إلى سياسات ترامب المؤيدة للأعمال التجارية على أنها خلفية مواتية لمشاريع تسلا.

أصبح ماسك، أغنى شخص في العالم ومؤيد متحمس لدونالد ترامب، نقطة محورية خلال مسيرة انتصار ترامب في فلوريدا، وأشاد ترامب بماسك أمام حشد ضخم، ووصفه بأنه "نجم".

كان الدعم النشط الذي قدمه إيلون ماسك لترامب واضحًا طوال الحملة، حيث استخدم الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس منصته الاجتماعية X (تويتر سابقًا)، لحشد المؤيدين وحتى المساهمة بمبلغ 120 مليون دولار لإعادة انتخاب ترامب.

وأدى الارتباط الوثيق بموقف ترامب المؤيد للأعمال إلى رفع ثقة المستثمرين في مستقبل تسلا، وخاصة فيما يتعلق بالتوقعات التنظيمية والضريبية في ظل الإدارة الجديدة.

وسلط ترامب الضوء أيضًا على الإنجازات التكنولوجية الأخيرة التي حققها ماسك، وتحديدًا نجاح سبيس إكس في التقاط صاروخها المعزز سوبر هيفي في الجو، وهو إنجاز وصفه ترامب بأنه "فيلم من عصر الفضاء" و"مذهل".

شارك ترامب أنه اتصل بماسك بعد الحدث، وسأله عما إذا كانت أي دولة أخرى قادرة على تحقيق مثل هذا الإنجاز، فأجاب ماسك بأن الصين وروسيا لا تستطيعان ذلك.

وأضاف ترامب: "لهذا السبب أحبك يا إيلون"، مشددًا على دور ماسك كمبتكر محوري.

وذكر ترامب أن ماسك قدم اتصالات ستارلينك إلى مناطق كارولينا الشمالية المتضررة من إعصار هيلين بناءً على طلب ترامب.

ووفقًا لترامب، ساعدت استجابة ماسك السريعة في إنقاذ الأرواح، حيث نشر ماسك التكنولوجيا على الفور لمساعدة المجتمعات المتضررة.

