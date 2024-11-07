شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هو ستارلينك؟ ترامب يتحدث عن الإنترنت الفضائى فى خطاب الفوز بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بإيلون ماسك وشركة SpaceX خلال خطاب النصر الذي ألقاه ليلة الانتخابات، وتذكر ترامب مشاهدة أحدث اختبار طيران لصاروخ ستارشيب التابع للشركة بالإضافة إلى محادثاته مع الرئيس التنفيذي إيلون ماسك حول استخدام أقمار الانترنت "ستارلينك" في ولاية كارولينا الشمالية بعد التأثيرات المميتة لإعصار هيلين.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، قال ترامب في الخطاب، متذكرًا مشاهدة أحدث اختبار لستارشيب حيث تم التقاط الصاروخ الضخم بواسطة أذرع على برج الإطلاق الخاص بـSpaceX، "اتصلت بإيلون، قلت: "إيلون، هل كنت أنت؟" قال، "نعم، كان كذلك"، قلت، "من غيرك يستطيع فعل ذلك؟ هل تستطيع روسيا أن تفعل ذلك؟ "لا"، هل تستطيع الصين أن تفعل ذلك؟ "لا"، مضيفا "هل تستطيع الولايات المتحدة أن تفعل ذلك، غيرك؟" "لا، لا أحد يستطيع فعل ذلك"، قلت: لهذا السبب أحبك، إيلون، هذا رائع.. اعتقدت أن هذا فيلم من عصر الفضاء أو شيء من هذا القبيل".



ثم تذكر الرئيس المنتخب الاتصال بماسك بعد إعصار هيلين بعد تلقي استفسارات متعددة حول استخدام أقمار ستارلينك التابعة لشركة SpaceX، والتي تم استخدامها لتوفير خدمات الاتصالات الحيوية في أعقاب الكوارث الطبيعية والصراعات في جميع أنحاء العالم.



وفي أعقاب الأعاصير المدمرة هيلين وميلتون، جعلت SpaceX خدمات النطاق العريض ستارلينك مجانية لبقية عام 2024، بصرف النظر عن تكاليف الأجهزة، لجميع المستخدمين الذين يعيشون في المناطق المتضررة من العواصف.

وقال ترامب خلال خطاب النصر: "جاءني أشخاص من ولاية كارولينا الشمالية وقالوا لي، هل سيكون من الممكن على الإطلاق أن تتحدث إلى إيلون ماسك؟ نحن بحاجة إلى ستارلينك، فقلت له، ما هو ستارلينك؟".



وقال ترامب إنه سأل ماسك عن ستارلينك: "ما هو هذا الشيء بحق الجحيم؟"، فأجاب "إنه نظام اتصالات جيد جدًا، فقلت له، إيلون، إنهم بحاجة إليه حقًا في كارولينا الشمالية. هل يمكنك الحصول عليه؟".



وقال ترامب: "لقد حصلوا عليه هناك بسرعة كبيرة.. كان الأمر لا يصدق، وكان رائعًا.. لقد أنقذ الكثير من الأرواح، إنه رجل مميز.. إنه عبقري خارق ويتعين علينا حماية عباقرتنا، ليس لدينا الكثير منهم.. يتعين علينا ذلك".



أيد ماسك ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وشنت إدارة ترامب حملة مكثفة على تحرير الصناعات الأمريكية، وهي القضية التي كان ماسك وSpaceX صريحين بشأنها طوال حملة اختبار صاروخ ستارشيب.



دعا ماسك إلى استقالة إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) مايكل ويتاكر في سبتمبر بعد أن فرضت إدارة الطيران الفيدرالية غرامة على الشركة بسبب انتهاكين للإطلاق، حيث هددت الشركة بمقاضاة إدارة الطيران الفيدرالية بتهمة "التجاوز التنظيمي" ردًا على ذلك.



وأشاد ترامب بإنجازاته في رحلات الفضاء الأمريكية لسنوات، مشيرًا إلى أن أحد إنجازاته الأكثر فخرًا في ولايته الأولى كان إنشاء قوة الفضاء الأمريكية.

