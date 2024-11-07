شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحكومة الأسترالية تخطط لحظر شبكات التواصل على الأطفال دون سن 16 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اليوم الخميس، رغبته في منع الأطفال دون سن 16 عاما من الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، في إجراء للقضاء على عمالقة التكنولوجيا الذين تم انتقادهم لعدم توفير الحماية الكافية للمستخدمين الضعفاء.

ونقلت شبكة راديو وتلفزيون بلجيكا /ار.تي.بي.اف/ عن رئيس الوزراء الإسترالي : "إنه إجراء لصالح الأمهات والآباء، حيث تلحق شبكات التواصل الاجتماعي ضررا كبيرا بالأطفال، وقد قررت وضع حد لذلك" معلنا عن مشروع في هذا الاتجاه في سبتمبر الماضي، لكن الحد الأدنى للعمر لم يكن قد تم تحديده بعد.



وشدد ألبانيز على أن شركات التكنولوجيا وشبكات التواصل الاجتماعي ستتحمل مسؤولية التأكد من أن المستخدمين في السن المطلوبة - تحت طائلة الغرامات -، وليس الآباء "القلقين على سلامة أطفالهم عبر الإنترنت"، موضحا أن "المسؤولية لن تقع على عاتق الآباء أو الشباب ولن تكون هناك عقوبات على المستخدمين".



وبدوره، قال زعيم حزب العمال إن الإجراء سيتم تقديمه إلى زعماء الولايات والأقاليم الأسترالية هذا الأسبوع، قبل تقديمه إلى البرلمان في نهاية نوفمبر الجاري، لافتا إلى أن شركات التكنولوجيا ستكون هي المسؤولة عن التحقق من العمر، وليس الوالدين.



وقد حظي اقتراح سابق بإدخال حد أقصى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بدعم واسع النطاق عبر الطيف السياسي الأسترالي، وسيتم منح المنصات مهلة عام واحد للاستعداد لتطبيق هذا الإجراء.