شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيتكوين يستقر قرب 75 ألف دولار مع انتعاش أسواق العملات الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت العملات الرقمية المشفرة عند مستوياتها القياسية اليوم الخميس، حيث أثار فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 مكاسب حادة بها على خلفية احتمال وضع لوائح تنظيمية أكثر ودية خلال فترة رئاسته.

استقرت عملة البيتكوين عند 74,794.7 دولار حيث ارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم إلى مستوى قياسي بلغ 76401.4 دولار أمس الأربعاء؛ وفق ما اورده موقع (كوبن ديسك) المختص في العملات المشفرة.

وجاءت مكاسب بيتكوين مع تقدم ترامب على كامالا هاريس في فرز الأصوات المبكر، قبل إعلانه رئيسًا منتخبًا في وقت لاحق من أمس الأربعاء.

وارتفعت عملة إيثريوم رقم 2 على مستوى العالم بنسبة 10٪ تقريبًا إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر عند 2,848.60 دولار.

كما شهدت عملة اكس ار بي وسولا ارتفاعا بنسبة تتراوح بين 1.8% و7%، بينما تباطأت أسعار DOGE بعد مكاسب قوية في الجلسات الأخيرة، حيث انخفضت بنسبة 5.8%.

وكان قد قدم ترامب موقفًا مؤيدًا للعملات المشفرة إلى حد كبير، ووعد بإدخال تنظيمات ودية إذا تم انتخابه، مع احتمال منح بيتكوين المزيد من المصداقية كوسيلة استثمارية.

وتتوجه الأنظار اليوم الخميس إلى اختتام اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه الذي يتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.