شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتيح تحديث Chatbot المدعوم بالذكاء الاصطناعى لمستخدمى إكس بوكس والان مع تفاصيل الخبر

قامت مايكروسوفت باختبار برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بنظام الذكاء الاصطناعي لأجهزة إكس بوكس لعدة أشهر، وأصبح التحديث متاحًا لمستخدمين محددين، يُطلق عليها اسم Support Virtual Agent، وهي تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدة لاعبي Xbox على حل صعوبات اللعب المتعلقة بالدعم بشكل أكثر كفاءة.

وفقًا لعملاق التكنولوجيا، يمكن لروبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي الحصول بسرعة على المعلومات من صفحات مساعدة إكس بوكس للإجابة على الأسئلة المتعلقة بوحدة تحكم Xbox وصعوبات دعم الألعاب.

وفقًا للتقارير، يمكن لمستخدمي Xbox Insider المقيمين في الولايات المتحدة تجربة برنامج الدردشة الآلي Xbox AI من خلال موقع دعم اللعبة وسيقوم بمعالجة الاستفسارات حول مشكلات وحدة تحكم Xbox ودعم اللعبة.

قالت ميجا دوداني، مديرة المنتجات الرئيسية في إكس بوكس: "نحن نقدر تعليقات مستخدمي Xbox Insider حول تجربة المعاينة هذه، وسيتم استخدام أي تعليقات نتلقاها لتحسين وكيل الدعم الافتراضي،" وفقا لما نقلته ذا فيرج.

يظهر برنامج chatbot الخاص بـ Xbox AI كشخصية تعمل بالذكاء الاصطناعي تتحرك عند الاستجابة أو على شكل كرة Xbox ملونة، وهو جزء من النهج الأكبر الذي تتبعه شركة التكنولوجيا العملاقة لدمج الذكاء الاصطناعي في منصة إكس بوكس وخدماتها، ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي لأجهزة إكس بوكس قريبًا.

كيفية استخدام الوكيل الظاهري لدعم إكس بوكس

لاستخدام برنامج الدردشة الآلي الجديد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي على إكس بوكس، انتقل إلى صفحة الدعم وانقر على اتصل بنا.

قم بتسجيل الدخول بنفس الحساب الذي قمت بالتسجيل فيه في برنامج Xbox Insider.

بعد تسجيل الدخول، سيظهر لك خيار نصه "اسأل وكيل الدعم الافتراضي الجديد"

عند النقر فوق "طرح سؤال"، سيتم فتح وكيل الدعم الظاهري في نافذة متصفح جديدة.

وفقًا لعملاق التكنولوجيا، يمكن للمستخدمين سؤال الوكيل الافتراضي عبر أوضاع نصية أو صوتية وسوف يجيب بالمعلومات ذات الصلة.

وإذا لم يتمكن وكيل الدعم الظاهري من حل المشكلة، فيمكن للمستخدمين طلب التحدث مع وكيل دعم مباشر، طالما أنه يكون ضمن ساعات العمل العادية لدعم Xbox.

يشاع أن مايكروسوفت قد ذكرت أن المطلعين سيكونون قادرين على التبديل بحرية بين نوعين من وكلاء الدعم الظاهريين.

ومع ذلك، لم تحدد الشركة ما هي الاختلافات التي سيظهرها عميلا الذكاء الاصطناعي.

والتحديث متاح حاليًا لمستخدمي Xbox Insider في الولايات المتحدة، بينما سيتم الإعلان عن تاريخ إصدار أوسع لاحقًا.