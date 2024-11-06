شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تفرض 5 أيام عمل من المكتب وتطلب من غير الراضين البحث عن وظائف أخرى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت أمازون مؤخرًا عن تحول كبير ، بدءًا من يناير سيُطلب من الموظفين العمل من المكتب خمسة أيام في الأسبوع ، وتأتي هذه السياسة التي شاركها مات جارمان، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، برسالة واضحة: أولئك الذين لا يوافقون على التغيير أحرار في استكشاف فرص عمل أخرى.

وفي اجتماع على مستوى الشركة، أوضح جارمان أن أمازون ترى أن التعاون الشخصي ضروري لتعزيز الابتكار ويعتقد أن هذه الخطوة ستساعد في تحقيق أهداف الشركة الطموحة ، وبالنسبة للموظفين غير الراغبين في العودة بدوام كامل، اقترح أن تقدم شركات أخرى بيئات عمل تناسب احتياجاتهم بشكل أفضل.

وقال جارمان لرويترز "إذا كان هناك أشخاص لا يعملون بشكل جيد في هذه البيئة ولا يريدون ذلك، فلا بأس فهناك شركات أخرى موجودة"، وأوضح أنه لم يقصد ذلك بطريقة سلبية، لكنه يعتقد أن أفضل أعمال أمازون تأتي من التعاون الشخصي، وأضاف "عندما نريد حقًا الابتكار في المنتجات المثيرة للاهتمام، لم أر قدرة لدينا على القيام بذلك عندما لا نكون شخصيًا".

ويزعم جارمان أن أغلب الموظفين يؤيدون التغيير، قائلاً إن تسعة من كل عشرة موظفين تحدث إليهم كانوا مؤيدين لهذه الخطوة ، ومع ذلك أعرب العديد من العاملين في أمازون عن إحباطهم ، ويزعمون أن اشتراط جدول عمل لمدة خمسة أيام يضيف وقت تنقل غير ضروري وإجهاد، دون وجود دليل واضح على أنه يحسن الإنتاجية ، ويشير الموظفون إلى دراسات تشير إلى أن العمل عن بُعد يمكن أن يكون بنفس الفعالية، إن لم يكن أكثر.

حتى الآن، كانت أمازون تلزم الموظفين بالعمل في المكتب ثلاثة أيام في الأسبوع، وهي السياسة التي لا يزال بعض الموظفين يقاومونها ، ومؤخرا أعلن الرئيس التنفيذي أندي جاسي أن التحول إلى خمسة أيام كان ضروريا لكي تتمكن أمازون من "الاختراع والتعاون والتواصل"، وفي الحالات التي فشل فيها الموظفون في الامتثال لقاعدة الأيام الثلاثة، تم إبلاغ بعضهم بأنهم "استقالوا طواعية" وحتى تم إغلاق أنظمة الشركة.

على عكس شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى مثل جوجل وميتا ومايكروسوفت، التي تسمح لموظفيها بالعمل من المكتب يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع، تتبنى أمازون نهجًا أكثر صرامة مع إلزامها بالعمل لمدة خمسة أيام، و قال جارمان إنه متحمس للتغيير، رغم أنه يعلم أن ليس الجميع يشعرون بنفس الطريقة ، وأكد أن أهداف أمازون تتطلب العمل الجماعي الوثيق، والذي من وجهة نظره، يمكن تحقيقه بشكل أفضل مع وجود الجميع في المكتب.