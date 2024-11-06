شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق أول قمر اصطناعي مطور من طلاب جامعيين من الصين وروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق قمر اصطناعي صغير، وهو الأول من نوعه طورته جامعات صينية وروسية بشكل مشترك، من مدينة بلاغوفيشتشينسك بروسيا.

وقال معهد هاربين للتكنولوجيا الصيني، مطور القمر الاصطناعي،والذى أطلق عليه "كيوبسات"، يزن حوالي 15.7 كيلوغرام و سيستخدم للتحقق من تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية النانونية الصغيرة وتجارب الهواة في تكنولوجيا الراديو وتعليم علوم الفضاء،حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الأربعاء.

وأضافت أن مشروع القمر الاصطناعي الصغير يهدف إلى دمج موارد التعليم العالي في كلا البلدين ودفع التبادلات الثقافية بين شباب الجانبين وأن شاركت في المشروع جامعات صينية وروسية من بينها معهد هاربين للتكنولوجيا وجامعة نانجينغ لعلوم الطيران والفضاء وجامعة ولاية آمور وجامعة باومان موسكو الحكومية التقنية.

بدوره ، قال لتساو جيان، نائب مدير قسم التعاون الدولي بالمعهد،إن تم تطوير القمر الاصطناعي من قبل طلاب من كلا البلدين وقاد المشروع فريق من نادي الطلاب في المعهد بمشاركة حوالي 50 طالبا، أكثر من 60 في المائة منهم طلاب في المرحلة الجامعية خلال مشاركتهم الأولى.