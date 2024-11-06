شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احذر الـ إيرفراير .. يمكنها تسجيل مكالماتك وتحديد موقعك والتجسس عليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تحقيق أجرته مؤسسة Which، عن تورط المقلاة الهوائية airfryer، في جرائم التجسس على المستخدمين، بعدما تم ضبط طرازين شهيرين من القلايات الهوائية يتجسسان على أصحابهما.

القلاية الهوائية تتجسس عليك

وأوضح التحقيق، أنه قد تم العثور على تطبيقات مرتبطة بالمقالي الهوائية تطلب إذنًا للاستماع إلى المحادثات، وفي الوقت نفسه تشارك البيانات مع منصة تيك توك، كما تبين أن هذا التطبيق مرتبط بمقلاة هوائية تباع بواسطة علامة تجارية شهيرة.

وأظهر التحقيق، أنه القلاية الهوائية قد ترتبط بمتتبعات من Facebook وشركة إعلانات TikTok Pangle، لدرجة أن بعض المعلومات التى تتطلبها منك هذا التطبيق الذى يدار من خلاله القلاية الخاصة بك، كانت معلومات حول معرفة جنس وتاريخ ميلاد المستخدم عند إنشاء حساب المالك، على الرغم من أن تسليم هذه المعلومات كان اختياريًا.

أداة جديدة للتجسس لأغراض تسويقية

وأكد التحقيق أن مراقبة الأجهزة الذكية هي مشكلة متنامية بين التطبيقات، حيث ينقر العديد من المستهلكين ببساطة على طلبات الأذونات دون إدراك ما سمحوا به.

كما وجد الباحثون أن هذه التطبيقات جمعت بيانات "محفوفة بالمخاطر" أكثر بكثير مما كان ضروريًا للمنتج، فالبعض منها أراد تتبع الموقع الدقيق للعملاء، بالإضافة إلى القدرة على تسجيل الصوت على هواتف المستخدمين.



وتشير عملية جمع البيانات المكثفة، وفقًا لتقرير Which، إلى أن المعلومات قد يتم تمريرها إلى أطراف ثالثة لأغراض التسويق.

وأضاف التقرير أن شركتي شهريتين في صناعة القلاية الهوائية قد أرسلتا بيانات شخصية لأشخاص إلى خوادم في الصين، وبينما تم الإشارة إلى ذلك في إشعار الخصوصية، فإن الغالبية العظمى من الأشخاص فشلوا في قراءتها بشكل صحيح.

من المقرر أن تنشر هيئة مراقبة المعلومات في المملكة المتحدة، مكتب مفوض المعلومات (ICO)، قواعد جديدة حول كيفية استخدام بيانات المستهلكين في ربيع العام المقبل.



وسوف تُستخدم الإرشادات أيضًا لتحديد مدى الشفافية التي يجب أن تتحلى بها الشركات فيما يتعلق بأغراض جمع البيانات.