شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI فى محادثات مع الجهة التنظيمية لتصبح شركة ربحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتقدم OpenAI في محاولتها لتحويل الهيكل غير الربحي للشركة التي تبلغ قيمتها 157 مليار دولار إلى شركة ربحية من خلال إجراء مناقشات أولية مع الجهات التنظيمية.

وتجري الشركة محادثات مبكرة مع مكتب المدعي العام في كاليفورنيا بشأن عملية تغيير هيكلها المؤسسي، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر، ومن المرجح أن تنطوي العملية على تدقيق الجهات التنظيمية في كيفية تقييم OpenAI لمحفظة من الملكية الفكرية المربحة للغاية، مثل تطبيق ChatGPT.

وكان المدعي العام في ديلاوير أيضًا على اتصال بشأن التحول من غير الربحي إلى الربحي، كما هو مفصل في رسالة إلى OpenAI.

وتدرس شركة OpenAI، التي تأسست في عام 2015 كمنظمة بحثية غير ربحية بمهمة مثالية لبناء الذكاء الاصطناعي الذي سيكون آمنًا ومفيدًا للبشرية، تحولًا كبيرًا نحو هيكل ربحي أكثر تقليدية. يعتبر الهيكل الربحي المبسط أكثر جاذبية للمستثمرين، على الرغم من أنه قد يفتح الباب أمام أسئلة حول ما إذا كانت الشركة تتمسك بمهمتها العامة الأصلية التي تهدف إلى فعل الخير.

تكاليف عالية

رفضت شركة OpenAI التعليق على المحادثات مع الجهات التنظيمية، لكنها قالت إن المنظمة غير الربحية ستستمر في الوجود في أي إعادة هيكلة مؤسسية محتملة، وقال رئيس مجلس إدارة شركة OpenAI غير الربحية بريت تايلور في بيان لوكالة بلومبرج نيوز: "بينما يظل عملنا مستمراً مع استمرارنا في استشارة المستشارين الماليين والقانونيين المستقلين، فإن أي إعادة هيكلة محتملة من شأنها أن تضمن استمرار المنظمة غير الربحية في الوجود والازدهار، والحصول على القيمة الكاملة لحصتها الحالية في شركة OpenAI الربحية مع تعزيز قدرتها على متابعة مهمتها".

وفي عام 2019، أنشأت OpenAI شركة تابعة محدودة الربح للمساعدة في تمويل التكاليف المرتفعة لتطوير نموذج الذكاء الاصطناعي. في عام 2023، تم طرد الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان وإعادة تعيينه من قبل مجلس إدارتها غير الربحي السابق.

وجاء إقالة ألتمان بعد التوترات مع مجلس الإدارة بشأن موازنة سلامة الذكاء الاصطناعي مع الضغط لتسويق برنامج OpenAI، من بين قضايا أخرى.

ChatGPT الملكية

على عكس العديد من المنظمات غير الربحية الأخرى، تمتلك OpenAI ملكية فكرية قيمة بشكل لا يصدق في شكل روبوت الدردشة الخاص بها ChatGPT وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ذات الصلة.

في كاليفورنيا، فتحت الشركة حوارًا مع مكتب المدعي العام روب بونتا وستقدم تفاصيل خطة إعادة الهيكلة بعد الانتهاء من الاقتراح، وفقًا لشخص رفض الكشف عن هويته لأن المناقشات خاصة، وقالت المتحدثة باسم مكتب بونتا في بيان إنها "ملتزمة بحماية الأصول الخيرية للغرض المقصود منها"، دون التعليق على أي مناقشات مع OpenAI.

وتخطط الشركة للتحول إلى شركة ذات منفعة عامة، والتي ذكرتها بلومبرج سابقًا. قال كبير مسؤولي الاستراتيجية في OpenAI جيسون كوون للموظفين خلال اجتماع للموظفين في أواخر سبتمبر، إن هذه الخطوة ستسمح لها بالحفاظ على مهمتها من أجل الصالح الاجتماعي أثناء العمل كشركة ربحية، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

وقال كوون للموظفين إن هذا الهيكل الجديد سيحافظ على ذراع غير ربحية ستمتلك قدرًا كبيرًا من الكيان الربحي، وفقًا للشخص الذي رفض الكشف عن هويته، وستكون الحصة التي ستحصل عليها المنظمة غير الربحية في الكيان الربحي، وكيفية تقييم أصول OpenAI، عوامل رئيسية في الموافقات التنظيمية لإعادة الهيكلة، وفقًا للخبراء القانونيين.

قال دارين شايفر، شريك في شركة Hanson Bridgett LLP ومقرها سان فرانسيسكو: "الأمر ليس بهذه البساطة مثل إيقاف تشغيل وضعك غير الربحي". "مهما كانت قيمة هذه الأصول، فيجب حسابها بشكل صحيح".

الملكية الفكرية



قال شايفر إن العملية في كاليفورنيا، والتي تتضمن الذهاب والإياب مع مكتب بونتا، يمكن أن تستغرق عادةً بضعة أشهر بالنسبة لمنظمة غير ربحية عادية. ولكن لأن قانون كاليفورنيا يتطلب توزيع أي قيمة يتم تخصيصها للأصول غير الربحية على قضية خيرية - والأصل الرئيسي لشركة OpenAI هو ملكيتها الفكرية - فقد تكون المراجعة معقدة وممتدة.

قال شايفر: "الأمر يتعلق بإقناع المدعي العام بشكل فعال بأن الأصول ستذهب إلى المكان الصحيح".

طلبت المدعية العامة لولاية ديلاوير كاثلين جينينجز من OpenAI في رسالة بتاريخ 9 أكتوبر تقديم خطط التحويل الخاصة بها، بمجرد الانتهاء منها، لمراجعتها من قبل المحامين في قسم الاحتيال وحماية المستهلك في مكتبها، وسيتطلب تحويل OpenAI أيضًا متابعة وزراء الدولة في ديلاوير وكاليفورنيا بشأن إجراءات معينة بالإضافة إلى سلطات الضرائب على مستوى الولاية والفيدرالية.

وفقًا لشروط جولة الاستثمار الأخيرة، يمكن أن يتحول تمويل OpenAI الأخير إلى ديون إذا لم يحدث إعادة الهيكلة في غضون عامين، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.