شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب سيسمح قريبًا للمستخدمين بالبحث عن الصور على الويب مباشرة من التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختبر واتساب حاليًا ميزة جديدة تهدف إلى مساعدة المستخدمين على التحقق من صحة الصور المشتركة، حيث تجري الميزة عمليات بحث عن الصور على الويب مباشرة داخل التطبيق، ويتم طرحها تدريجيًا لمستخدمى الإصدار التجريبى المحدد ويمكن الوصول إليها من خلال قائمة خيارات التطبيق أثناء عرض الصورة.

وقد شارك WABetaInfo تفاصيل تشير إلى أن مستخدمى الإصدار التجريبي يمكنهم الآن استخدام هذه الأداة، والتى توفر طبقة إضافية من الأمان والراحة، وهى قيمة بشكل خاص فى المعركة ضد المعلومات المضللة.

وفى عصر تنتشر فيه الصور المعدلة رقميًا والمعلومات المضللة بشكل متزايد، تعمل هذه الميزة الجديدة كأداة عملية لتمكين المستخدمين من الحصول على معلومات دقيقة، وغالبًا ما يفتقر المستخدمون إلى الوصول الفوري إلى السياق، خاصة عندما تنتشر الصور على نطاق واسع عبر قنوات مختلفة.



ومن خلال تمكين المستخدمين من تأكيد صحة الصور، يساعد واتساب في الحد من انتشار الوسائط والشائعات المزيفة، وتعزيز بيئة معلومات أكثر أمانًا.

كيف تستخدم هذه الميزة؟

لاستخدام هذه الميزة، يحتاج المستخدمون إلى فتح صورة فى دردشة WhatsApp الخاصة بهم، والنقر على أيقونة القائمة ذات النقاط الثلاث، وتحديد "البحث على الويب" من القائمة المنسدلة.

يؤدي هذا إلى بدء بحث عكسي عن الصور، مما يسمح للمستخدمين بالوصول بسرعة إلى سياق إضافي حول الصورة - مثل مصدرها الأصلي أو حالات أخرى ظهرت فيها عبر الإنترنت، و يمكن أن يكون هذا مفيدًا لتحديد ما إذا كانت الصورة قد تم تحريرها أو إعادة استخدامها أو تقديمها بطريقة مضللة، مما يسهل تقييم دقتها.

وتعكس إضافة وظيفة البحث هذه جهود WhatsApp لتعزيز سيطرة المستخدم على المعلومات المشتركة فى المحادثات، وبنقرة واحدة فقط، يمكن للمستخدمين فهم أصل أو خلفية الصورة بشكل أفضل دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق، مما يوفر الوقت والجهد مقارنة بعمليات البحث العكسى التقليدية عن الصور التى تتطلب تنزيل الصورة وتحميلها إلى محرك بحث.



وتتيح هذه الأداة المتكاملة للمستخدمين التحقق بسرعة من الصور داخل التطبيق نفسه، وبالتالي إضافة طبقة من الشفافية والثقة في الاتصالات اليومية.

بالإضافة إلى ذلك، قامت WhatsApp بتنظيم هذه الميزة لتكون اختيارية. يحتفظ المستخدمون بالسيطرة الكاملة على ما إذا كانوا يرغبون في التفاعل مع الميزة.

وبينما يتم إرسال الصورة نفسها إلى Google للبحث العكسي، تتم معالجتها فقط لغرض البحث ولا يتم حفظها أو تحليلها أو التعامل معها بواسطة WhatsApp، ويحترم هذا التصميم خصوصية المستخدم مع الاستمرار في تقديم طبقة إضافية من الوظائف لأولئك الذين يريدون التحقق من المحتوى الذي يتلقونه.

حاليًا، هذه الميزة متاحة فقط لمختبرى النسخة التجريبية المحددين الذين قاموا بتنزيل أحدث إصدار من WhatsApp beta لنظام Android من متجر Google Play.

ومع ذلك، تخطط WhatsApp لجعلها متاحة لجمهور أوسع فى الأسابيع المقبلة، وتوسيع نطاقها تدريجيًا وتزويد المستخدمين بخيار سهل داخل التطبيق للتحقق من صحة الصور التى تمت مشاركتها معهم.