شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: زيادة استخدام إنترنت الموبايل سيضيف 3500 مليار دولار للناتج المحلى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد تقرير للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، ومقرها زيورخ في سويسرا، بأن زيادة استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول من المتوقع أن يجلب 3500 مليار دولار أمريكي إضافية إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي في الفترة بين عامي 2023 و2030.

وأشار التقرير - الصادر تحت عنوان "حالة الاتصال بالإنترنت عبر الهاتف المحمول 2024" - إلى أن مكاسب زيادة استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول قد تصل إلى 795 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي تعد ثالث أعلى منطقة على مستوى العالم في تقديرات المكاسب الإضافية للناتج المحلي الإجمالي عبر زيادة استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول بعد منطقتي جنوب آسيا وشرق آسيا والمحيط الهادئ.

وأوضح أن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تتمتع حاليا بمعدل تغطية مرتفع نسبيا لشبكات الهاتف المحمول، رغم أنها أقل مما هي عليه في مناطق أخرى من العالم، بنسبة تصل إلى 87%، لكن هذه التغطية لا يستغلها نحو 27% من سكان المنطقة.

ووفقا للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، في إفريقيا جنوب الصحراء، التي تضم ربع سكان العالم غير المتصلين بالإنترنت، تمثل متوسط تكلفة هاتف ذكي قادر على الاتصال بشبكة الإنترنت 99% من متوسط الدخل الشهري لدى 20% من السكان الأشد فقرا وبالتالي يمثل ذلك عقبة أمام استخدام انترنت الهواتف المحمولة.

وللتغلب على هذه العقبة، ترى الجمعية أن جهازا بقيمة 20 دولارا يمكن أن يصبح في متناول حوالي ملياري شخص غير متصلين بشبكة الإنترنت حاليا على مستوى العالم.

وعلى الرغم من تحسين إمكانية الوصول لباقات إنترنت 1 و5 جيجابايت، إلا أن تكلفة الإنترنت عبر الهاتف المحمول مازالت تشكل عقبة رئيسية للسكان الأشد فقرا وخاصة النساء، وفقا لتقرير الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول.

وأضاف أنه في عام 2023، في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وصل متوسط تكلفة باقة 1 جيجابايت إلى 15% من متوسط دخل جميع السكان بينما بلغت 34% لدى40% للسكان الأكثر فقرا.

وترى الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول أن الاتصال بالإنترنت عبر الهاتف المحمول هو رافعة حاسمة للنمو الاقتصادي خاصة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حيث غالبا ما يكون الوسيلة الرئيسية وربما الوحيدة للوصول إلى الإنترنت.

وأضافت أن الدراسات تشير إلى أن زيادة بنسبة 10% في انتشار إنترنت النطاق العريض للهواتف المحمولة يمكن أن تؤدي إلى نمو بنسبة 1 إلى 2.5% في الناتج المحلي الإجمالي للدول حيث تعمل هذه التكنولوجيا على تحسين إنتاجية الشركات والعمال وتحفز تبادل المعلومات.

جدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة تعتبر الإنترنت خدمة أساسية إلى جانب الكهرباء ومياه الشرب. وفي حين أصبح التحول الرقمي في صميم استراتيجيات التنمية في أفريقيا، بات ضمان الوصول إلى الإنترنت للجميع أمرا ضروريا.