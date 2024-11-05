شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple News ستعرض تحديثات الانتخابات الأمريكية فى الوقت الفعلى والان مع تفاصيل الخبر

تطرح Apple News ميزة Live Activities لانتخابات الولايات المتحدة لعام 2024، حيث تم تطوير ميزة Live Activities في الأصل لتعزيز المستخدم بمعلومات سريعة، وقد جلبت تحديثات مباشرة عن الرياضة والموسيقى والآن نتائج الانتخابات في الوقت الفعلى.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإنه بدءًا من ليلة الانتخابات، يمكن للمستخدمين إعداد Live Activity في Apple News لتلقي تحديثات في الوقت الفعلي حول عدد الأصوات الانتخابية.

توفر أداة قفل الشاشة على iPhone رابطًا مباشرًا لتغطية شاملة للانتخابات، وستعرض أجهزة iPhone التي تحتوي على Dynamic Island التحديثات باستمرار في الأعلى، بينما ستعرضها الأجهزة التي لا تحتوي على واحدة في الجزء السفلي من شاشة القفل، وسيتمكن مستخدمو Apple Watch أيضًا من عرض هذه التحديثات.

ويعد تمكين هذه الميزة سهل للغاية، فما عليك إلا الانتقال إلى تطبيق Apple News > العثور على لافتة "متابعة انتخابات 2024 مباشرة" > وتنشيط Live Activity بضغطة واحدة.

تم تصميم هذا الإعداد لسهولة الوصول، مما يوفر طريقة مباشرة للبقاء على اطلاع أثناء التنقل.

خصصت Apple News تجربة الانتخابات بشكل أكبر من خلال قسم تغطية "انتخابات 2024"، مما يسمح للمستخدمين بمتابعة مرشحين وسباقات ومصادر إخبارية محددة.

لا تضيف هذه الميزة مستوى من التخصيص فحسب، بل قد تقلل أيضًا من الحاجة إلى التمرير عبر موجزات الأخبار المثيرة للاستقطاب من خلال تقديم تحديثات الانتخابات ذات الصلة فقط.

بعد اختبار ناجح خلال نتائج الانتخابات التمهيدية في وقت سابق من هذا العام، ستخضع ميزة الانتخابات من Apple لمرحلة اختبار أطول وأكثر كثافة في ليلة الانتخابات، مما يوضح مدى قدرة Live Activities على التعامل مع التغطية المستدامة.

يعكس نهج أبل هنا رؤيتها لتزويد المستخدمين بأداة تحديث سياقية وبديهية وفي الوقت المناسب، وهى مثالية للبقاء على اطلاع دون تشتيت مفرط.

على الرغم من أنه من غير المؤكد إلى متى ستستمر Apple News في تشغيل هذه الميزة، فمن المرجح أن تظل حية على الأقل حتى يتم تحديد النتائج الرئيسية.

بالنسبة للمستخدمين الذين يأملون في متابعة ليلة الانتخابات دون دورة الأخبار الكاملة، قد تكون ميزة Live Activities من أبل هي الحل الأمثل.

وستكون الأنشطة المباشرة لانتخابات عام 2024 متاحة أيضًا على iPadOS، لذا إذا كنت تريد متابعة النتائج من شاشة أكبر، فيمكنك القيام بذلك هناك.