شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يغير طريقة عمل الحظر على X.. اعرف التفاصل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن إيلون ماسك أنه يخطط لإصلاح ميزة "الحظر" على X، وبعد فترة وجيزة، أكد X أن هذا التغيير فى طريقه، والآن، طرح التطبيق رسميًا هذه الميزة الجديدة للحظر.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، يطرح X تحديثه المثير للجدل لميزة الحظر، مما يعني أنه حتى إذا قمت بحظر شخص ما، فسيظل قادرًا على التحقق من منشوراتك العامة.



ومع ذلك، لا يزال المستخدمون المحظورون غير قادرين على متابعتك أو التفاعل مع منشوراتك أو الدخول إلى رسائلك المباشرة.



دافع X عن هذا التغيير من خلال الإشارة إلى أنه يمكن للمستخدمين بالفعل إلقاء نظرة على الحسابات التي حظرتهم والتفاعل معها من خلال التبديل إلى حساب غير محظور.



كما زعمت المنصة أن هذا التحديث كان يهدف إلى تحقيق المزيد من الشفافية، بحجة أن ميزة الحظر قد أسيء استخدامها لإخفاء المعلومات الضارة أو الخاصة عن المستخدمين.

ولكن يبدو هذا المنطق غريبًا بعض الشيء، خاصة وأن X يسمح للمستخدمين بتعيين حساباتهم على أنها خاصة والتحكم في ما يشاركونه.



كان ماسك صريحًا جدًا بشأن كراهيته لزر الحظر، وفي العام الماضي، وصفه بأنه ميزة "لا معنى لها" واقترح استبدالها بخيار كتم أكثر قوة.



حتى أنه ألمح إلى إمكانية إزالة إمكانية الحظر تمامًا من المنصة، باستثناء الرسائل المباشرة بالطبع.



بشكل عام، في حين أن زر الحظر الخاص بـ X سيمنع شخصًا ما من التفاعل مع منشوراتك، فسيظل يرى ما تشاركه.