شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منافس الذكاء الاصطناعى من أمازون لـ Gemini وChatGPT يواجه المزيد من التأخير لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

لا تستطيع أمازون التوقف عن طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي لتحدي أوبن إيه أي وجوجل، عرضت الشركة لمحة عن Alexa الجديد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي العام الماضي في أحد الأحداث، ولكن منذ ذلك الحين، تمت مراجعة الجداول الزمنية للإطلاق ليس مرة واحدة بل مرتين.

وتشير التقارير الجديدة إلى مزيد من التأخير في الشركة، على الأقل فيما يتعلق بأليكسا الجديد الذي كانت أمازون سعيدة بتحصيل اشتراك من المستهلكين.

وكان تاريخ الإطلاق الأصلي لـ Alexa الجديد في أكتوبر من هذا العام، ولكن من غير المتوقع الآن أن يكون لدى أمازون برنامج الدردشة الآلي الخاص بها متاحًا قبل أوائل عام 2025.

تم تأجيل الإصدار التجريبي أيضًا، لأن الشركة غير راضية عن كيفية تطور منصة الذكاء الاصطناعي حتى الآن، مما يوضح الوضع الذي تواجهه أمازون، حيث تتطلع إلى القتال مع عمالقة الذكاء الاصطناعي الآخرين في السوق.

يظهر عصر الذكاء الاصطناعي الجديد أن ChatGPT وGemini يؤديان مهام متقدمة بفضل نماذج اللغات الكبيرة (LLMs)، لكن معاناة أمازون مرتبطة في الغالب بافتقار Alexa إلى نضج الذكاء الاصطناعي، مما يعني أن المساعد الصوتي لا يمكنه حتى تشغيل الأضواء أو التحكم في المنزل، الإعدادات في الإصدار الجديد.

وشركة أمازون في حاجة ماسة إلى دفع الذكاء الاصطناعي للحصول على انطلاقة قوية، ولا يمكنها أن تأمل في حدوث ثورة متأخرة مثل شركة آبل في هذا القطاع، ما لم يكن لديها حجة قوية للمنتج.

وتأمل الشركة في جعلها عرضًا متميزًا من اليوم الأول، مما يعني أن منتج الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون دقيقًا وخاليًا من الأخطاء ويقدم أكثر من نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية لجعل الناس يدفعون من أموالهم.

نأمل أن نرى Alexa بشكل أو بآخر في العام المقبل، لكن تطور الذكاء الاصطناعي الخاص بها يجب أن يحدث بسرعة، وإلا فإن المنافسة ستكون بعيدة جدًا بحيث لا تتمكن الشركة من اللحاق بها بحلول ذلك الوقت.