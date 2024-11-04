شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعمل على إطلاق سماعة Vision Pro بأسعار معقولة فى عام 2027 والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تنتظر سماعة Vision Pro "بأسعار معقولة"، فإن الانتظار سيكون طويلاً، ترددت شائعات عن أن شركة Apple تعمل على إصدار أقل تكلفة من سماعة Vision Pro.

ويشير أحدث تقرير صادر عن محلل Apple الشهير والموثوق Ming Chi-Kup إلى أن الشائعات ربما تكون صحيحة، ومع ذلك، يشير أيضًا إلى أن إصدار Vision Pro بأسعار معقولة ربما يتأخر حتى عام 2027.

ويزعم المحلل أنه في حين ستطلق شركة أبل سماعة Vision Pro جديدة العام المقبل، فلن تكون النسخة الأرخص التي طال انتظارها من سماعة الرأس، بل نسخة جديدة مع شريحة M5 الجديدة. ويقول: "هذا يعني أن جهاز العرض الجديد الوحيد الذي ستطرحه أبل في عام 2025 سيكون Vision Pro مع معالج M5 المحدث".

كما أوضح كو ما قد يكون سبب التأخير، وقال إنه قد يكون موقفًا مشابهًا لـ HomePod بالنسبة لشركة Apple مع Vision Pro ، ويدعي أن Apple ربما أدركت أن مجرد خفض سعر سماعة Vision Pro قد لا يكون كافيًا لإقناعهم بشراء المنتج ، وهذا مشابه لما حدث مع HomePod حتى مع HomePod mini الأكثر تكلفة، فإن مكبرات الصوت الذكية من Apple ليست شائعة جدًا.

كما كتب كو ، أعتقد أن ما دفع شركة أبل حقًا إلى تأخير إطلاق Vision Pro الأرخص هو أن خفض السعر ببساطة لن يساعد في خلق حالات استخدام ناجحة، إنه مشابه لموقف HomePod حتى بعد إطلاق HomePod mini الأرخص، فشلت مكبرات الصوت الذكية من Apple في أن تصبح منتجات رئيسية".

ويلمح المحلل بشكل أساسي إلى أن سماعة Vision Pro الأرخص التي يشاع أنها قد تحتوي على بعض التقنيات التي تساعدها على التميز عن سماعة Vision Pro القياسية.

كانت الشائعات حول سماعة Vision Pro ذات الأسعار المعقولة تدور في صناعة التكنولوجيا منذ حوالي عام الآن ، وقد خلقت Vision Pro الكثير من الإثارة مع أول نظام تشغيل مكاني في العالم (VisionOS) والذي يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع المحتوى الرقمي في مساحتهم المادية باستخدام أعينهم وأيديهم وصوتهم.

وأحدث الجهاز ضجة كبيرة فى الولايات المتحدة، ومع ذلك كانت هناك مشكلة صغيرة واحدة منعت هذا الجهاز من أن يصبح شائعًا كما كان متوقع.

وتم إطلاق سماعة Vision Pro في الولايات المتحدة مقابل 3499 دولارًا ، و تشير الشائعات إلى أن الإصدار بأسعار معقولة قد يكلف حوالي 1000 دولار أقل.