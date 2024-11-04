شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يقدم ميزة قوائم الدردشة المخصصة لتطبيقات الهاتف المحمول والان مع تفاصيل الخبر

يقدم تطبيق واتساب ميزة أخرى لمستخدميه في الأسابيع المقبلة تسمى قائمة الدردشة المخصصة، تتيح هذه الوظيفة للأفراد تنظيم محادثاتهم والتمييز بين مجموعات مختلفة من جهات الاتصال.

وباستخدام ميزة القوائم، يمكن لمستخدمي واتساب أيضًا تصفية محادثاتهم باستخدام فئات مخصصة من اختيارهم، سواء كنت تقوم بإنشاء قائمة للعائلة أو الحي المحلي أو العمل، فإن هذه الميزة الجديدة تساعدك على التركيز على المحادثات الأكثر أهمية، عندما تحتاج إليها.

قائمة الدردشة المخصصة على واتساب: كيف تعمل

هل تتساءل عن كيفية إعداد ميزة قوائم واتساب على هواتفك الذكية؟ يمكنك القيام بذلك بسهولة عن طريق فتح تطبيق واتساب والنقر على علامة + في شريط التصفية الموجود أعلى علامة تبويب الدردشات، ثم قم بإنشاء قوائمك وتحريرها بسهولة عن طريق الضغط لفترة طويلة على القائمة.

تذكر الشركة أيضًا في منشور مدونتها، "على غرار "المفضلة"، يمكنك إضافة كلتا المجموعتين والمحادثات الفردية إلى القائمة، وستظهر أي قائمة تقوم بإنشائها في شريط التصفية".

طرحت الشركة هذه الميزة في 31 أكتوبر، وستكون متاحة في الأسابيع المقبلة.

ذكر عملاق التكنولوجيا أيضًا أنهم يتطلعون إلى توسيع وظائف القوائم لمساعدة مستخدمي واتساب على التركيز على الأشخاص والمحادثات الأكثر أهمية.

بالإضافة إلى تحديث سمة الدردشة، عزز واتساب قدراته في مكالمات الفيديو من خلال العديد من الإضافات الجديدة، ومع آخر التحديثات، سيتمكن المستخدمون الآن من إضافة عنصر من التعبير الإبداعي من خلال تطبيق المرشحات، مثل Warm وCool وDreamy، أثناء المكالمات.

قدم تطبيق المراسلة أيضًا إمكانية تخصيص الخلفية، حيث يقدم خيارات مثل مشاهد الشاطئ، أو إعدادات غرفة المعيشة المريحة، أو تمويه بسيط للخصوصية.

ولتعزيز التجربة المرئية أثناء مكالمات الفيديو، خاصة في البيئات ذات الإضاءة الخافتة، أطلق واتساب أيضًا وضع "Low Light" وميزة "Touch Up" للمستخدمين المهتمين بجودة الفيديو.