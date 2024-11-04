شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: X يبدأ طرح ميزة حظر جديدة تتيح للمستخدمين المحظورين رؤية المنشورات وقائمة المتابعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت X (المعروفة سابقًا باسم Twitter) عن طرح ميزة حظر جديدة، حيث أعلنت منصة التواصل الاجتماعي لأول مرة عن قرار تغيير طريقة عمل الحظر الشهر الماضي، وباستخدام النظام الجديد، يمكن للمستخدمين المحظورين رؤية الملف الشخصي والمنشورات بالإضافة إلى المتابعين وقوائم المتابعين للمستخدمين الذين قاموا بحظرهم.

وقد أعرب العديد من مستخدمي المنصة عن قلقهم بشأن هذه الخطوة مسلطين الضوء على التهديد الذي يتعرض له سلامتهم بالإضافة إلى احتمالية سرقة المحتوى.

X يبدأ طرح ميزة حظر محدثة

وكان حظر المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي يعمل دائمًا بنفس الطريقة، فبمجرد الحظر، لا يمكن للشخص المتلقي رؤية ملف تعريف الشخص الذي قام بحظره، وهذا يعني أيضًا أنه لا يمكنه رؤية منشوراته أو التفاعل معها، أو التحقق من سيرته الذاتية أو معلومات أخرى، ولا يمكنه إرسال رسائل خاصة إليه.

ومع ذلك، أعلنت X الشهر الماضي عن تغيير في ميزة الحظر التقليدية، وقالت الشركة إنه مع السياسة المحدثة، يمكن للمستخدمين المحظورين رؤية الملف الشخصي ومنشورات الشخص الذي تم حظرهم من قبله، على الرغم من أنهم لن يتمكنوا من الرد أو إعادة التغريد أو الإعجاب بمنشوراتهم، كما لا يمكنهم إرسال رسالة مباشرة (DM) إليهم.

ولم يذكر الإصدار السابق من السياسة قوائم المتابعين أو المتابعين، لكن صفحة الدعم الجديدة أبرزت أن المستخدمين المحظورين يمكنهم أيضًا رؤيتهم، مما يقلل من حواجز الأمان للمستخدمين بشكل أكبر، وفي شرح لهذه الخطوة، قالت الصفحة الهندسية الرسمية لـ X في منشور، "اليوم، يمكن للمستخدمين استخدام الحظر لمشاركة وإخفاء المعلومات الضارة أو الخاصة حول الأشخاص الذين حظروهم. سيتمكن المستخدمون من معرفة ما إذا كان مثل هذا السلوك يحدث مع هذا التحديث، مما يسمح بشفافية أكبر".

وكان استقبال المستخدمين لهذا التحديث سلبيًا إلى حد كبير، وردًا على منشور X حول طرح الميزة، قال أحد المستخدمين، "أولئك منا الذين لديهم ملاحقون هنا ولصوص محتوى لا يقدرون هذا التغيير على الإطلاق ولا ينبغي أن يحتاجوا إلى قفل حساباتنا لحماية أنفسنا من الأنواع المفترسة".