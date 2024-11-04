شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يعلن عن مزايا جديدة تمكنك من فلترة الرسائل المباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تطبيق إنستجرام عن تغيرات جديدة طرأت على منشئي المحتوى، فقد أعلن عن مجموعة جديدة من الأدوات التي تجعل تصفية الرسائل المباشرة أسهل كثيرًا .

ما التغيرات الجديدة في إنستجرام؟

وأكد تطبيق إنستجرام، أنه بفضل الأدوات الجديدة، ستصل الرسائل إلى صندوق الوارد الخاص بالمستخدم بناءً على عناصر التحكم التي حددها مسبقًا، وستضيف الأدوات الجديدة، المصممة خصيصًا لمنشئي المحتوى على انستجرام، القدرة على فرز وتصفية طلبات الرسائل حسب عدد المتابعين والحسابات الموثقة والعلامات التجارية ومنشئي المحتوى والمزيد.

كما تتيح التحديثات الجديدة على انستجرام، أدوات الفلترة الجديدة، وايضا مجلدًا جديدًا بعنوان "الردود على القصص" يجعل من السهل الوصول إلى الردود على القصص من خلال وضعها في مكان واحد، و يعد هذا التغيير أحد التغييرات التي طلبها المبدعون على مر السنين.

ومن جانبه أوضح آدم موسيري، رئيس Instagram، أن التغييرات الجديدة تسهم في إضافة طرق لتصفية هذه الطلبات لرؤية الطلبات التي تبحث عنها فقط، كما أن هناك الكثير مما يجب القيام به لتحسين صندوق الوارد للمبدعين والطلبات.

كما سيجد المبدعون خياري "الفرز والتصفية" في الجزء العلوي من البريد الوارد، حيث سيتمكنون من اختيار فرز الطلبات حسب التاريخ أو عدد المتابعين لدى المرسل.

كما يمكن تمكين أو تعطيل بعض الخيارات الأخرى لتناسب السيناريوهات المختلفة التي قد تكون في ذهن المبدعين، مثل ما إذا كان الحساب مُتحققًا أم لا أو ما إذا كان ينتمي إلى منشئ أو شركة.

وقد وعدت إنستجرام بمواصلة تقديم ميزات وتحسينات جديدة لهذا الجانب المهم للغاية من تطبيقها.