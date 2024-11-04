شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تطلق قمرًا صناعيًا للاتصالات العسكرية في الرحلة الرابعة للصاروخ H3 والان مع تفاصيل الخبر

انطلق الصاروخ الياباني الجديد H3 للمرة الرابعة على الإطلاق صباح اليوم، وتم إطلاق كيراميكي 3 وهو قمر صناعي للاتصالات العسكرية والمعروف أيضًا باسم DSN-3، من مركز تانيجاشيما الفضائي .

وكانت الرحلة ناجحة على ما يبدو: تم إطلاق كيراميكي 3 بعد حوالي 29 دقيقة من الإقلاع كما هو مخطط له، مما أثار الهتافات والمصافحات في مركز التحكم في المهمة، والصاروخ H3 ذو المرحلتين هو الصاروخ الياباني الجديد متوسط ​​الرفع، وهو خليفة الصاروخ H-2A، الذي على وشك التقاعد بعد أكثر من عقدين من الخدمة ، ولم يتبق للصاروخ H-2A سوى مهمة واحدة ، ومن المتوقع أن ينطلق قبل نهاية العام.

وتم تطوير H3 من قبل وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) وشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، وتم طرحها لأول مرة في مارس 2023، أي بعد حوالي ثلاث سنوات من الموعد المخطط له فى الأصل.

وقد فشل الإطلاق الأول ، مما أدى إلى فقدان الحمولة ل القمر الصناعي المتقدم لمراقبة الأرض-3 ( ALOS-3 ، المعروف أيضًا باسم DAICHI-3).

ومع ذلك، كانت الرحلتان التاليتان للصاروخ ناجحتين ، ففي فبراير حمل الصاروخ H3 محاكي كتلة يبلغ وزنه 5900 رطل (2600 كيلوجرام) إلى المدار، كما نشر بنجاح قمرين صناعيين صغيرين لمراقبة الأرض.