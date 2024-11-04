شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل عودة طاقم المركبة الفضائية "شنتشو-18" إلى الأرض بعد مهمة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد طاقم "شنتشو-18"، المكون من ثلاثة رواد فضاء صينيين، إلى الأرض بسلام اليوم الاثنين، بعد إكمال مهمة استمرت ستة أشهر في محطة الفضاء.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن وكالة الفضاء الصينية، أن كبسولة العودة لـ "شنتشو-18"، التي تحمل رواد الفضاء يه قوانغ فو ولي تسونغ ولي قوانغ سو، هبطت في موقع الهبوط المخصص لها بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين وغادر جميع أفراد الطاقم كبسولة العودة.

وأشارت إلى أن رواد الفضاء الثلاثة كانوا بصحة جيدة بعد أن قضوا 192 يوما في المدار، مشيرة إلى أن مهمة "شنتشو-18" المأهولة كانت ناجحة، لافتة إلى أن الرائد يه، وهو قائد المهمة "شنتشو-18"، يعد أول رائد فضاء صيني يبلغ إجمالي وقت رحلاته الفضائية أكثر من عام، مسجلا رقما قياسيا جديدا لأطول مدة إقامة في المدار لرائد فضاء صيني وكان يه قد شارك كعضو في طاقم مهمة "شنتشو-13" في الفترة من أكتوبر 2021 حتى أبريل 2022.

وبدوره .. قال يه إن "رواد الفضاء الصينين قاموا برحلات متتالية إلى الفضاء، وأعتقد أن الرقم القياسي لمدة البقاء في المدار سيحطم قريبا"، كما أوضح الرائد لي تسونج، الذي أكمل أول مغامرة فضائية له، أن الطاقم كان متحدا وعمل عن كثب مع الفريق الأرضي، مما ساعد في تنفيذ الأنشطة خارج المركبة بسلاسة ودفع الأبحاث العلمية والتجارب بنجاح.

وذكرت "شينخوا"، أن رواد فضاء "شنتشو-18" قاموا بأنشطة خارج المركبة مرتين، وحققوا في أول عملية سير بالفضاء في مايو رقما قياسيا جديدا لأطول عملية سير في الفضاء لرواد فضاء صينيين وفي أثناء مغامرتهم الفضائية، استمتع ثلاثي "شنتشو-18" أيضا بمتعة خاصة من "حوض سمك" و"حديقة" في الفضاء في محطة "تيانقونغ" الفضائية.

وقالت الوكالة، إن رواد الفضاء أنشأوا "حوض سمك" في الفضاء باستخدام سمك الدانيو المخطط وطحالب السمك الذهبي لدراسة كيفية تأثير بيئة الفضاء على نموها وتوازن نظامها، ما يمثل أيضا إنجازا في مجال تربية الفقاريات في الفضاء وكان رواد فضاء "شنتشو-18" منشغلين أيضا بزراعة النباتات في "حديقة الفضاء" خلال إقامتهم في الفي الساعة 12:34 صباحا بتوقيت بكين، أصدر مركز التحكم الفضائي في بكين أمر العودة من خلال المحطة الأرضية، وانفصلت كبسولة العودة لمركبة "شنتشو-18" المأهولة عن كبسولتها المدارية ثم اشتعل محرك الكبح وانفصلت كبسولة العودة عن كبسولة الدفع ووصل فريق البحث الأرضي إلى موقع الهبوط بعد فترة قصيرة من هبوط كبسولة العودة.

وكانت الصين أطلقت مركبة "شنتشو-18" المأهولة في 25 أبريل 2024. وخلال المهمة، استخدم طاقم "شنتشو-18" غرف التجارب العلمية وحمولات خارج المركبة لإجراء عشرات التجارب في مجالات الفيزياء الأساسية للجاذبية الصغرى، وعلوم المواد الفضائية، وعلوم الحياة الفضائية، وطب الفضاء، وتقنيات الفضاء.

وستطلق الصين عام 2025 في إطار برنامج الفضاء المأهول مهمتي "شنتشو-20" و"شنتشو-21" المأهولتين، ومركبة الشحن "تيانتشو-9" لتزويد المحطة بالإمدادات في المدار، حسبما أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية.