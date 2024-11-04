شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موسم إصدارات الخريف من أبل انتهى.. اعرف المتوقع من أجهزة فى الربيع والان مع تفاصيل الخبر

انتهت شركة أبل من إصدار مجموعة M4 Mac الأولية، مع دخول M4 وM4 Pro وM4 Max إلى أجهزة iMac وMac mini وMacBook Pro، ومن المحتمل أن تكون هذه آخر الإعلانات لهذا العام، ولكن لا يزال هناك الكثير في طور الإعداد للربيع المقبل، وإليك كل ما نتوقعه وفقا لما ذكره موقع "9to5mac".

iPhone SE 4

ربما يكون الإعلان الأكبر في الربيع المقبل هو هاتف iPhone الجديد الأقل تكلفة من iPhone SE، ومن المتوقع أن يكون هذا هو أكبر ترقية لـ iPhone SE منذ ظهوره لأول مرة في عام 2016، مما يجعله مواكبًا لمجموعة iPhone الحديثة.

ومن المتوقع أن يتخلى أخيرًا عن زر الصفحة الرئيسية، مع عامل شكل جديد مشابه لجهاز iPhone 14، وسيكون iPhone SE 4 أيضًا أول هاتف iPhone من أبل يدمج مودمًا داخليًا، بعيدًا عن Qualcomm، كما سيعتمد أيضًا على موصل USB-C.

iPad 11

من المرجح أن يحصل جهاز iPad الأرخص من أبل على أول تحديث له منذ أكثر من عامين في الربيع المقبل، مع التركيز الرئيسي على دعم Apple Intelligence.

جلب آخر تحديث لجهاز iPad أول إعادة تصميم لجهاز iPad الأساسي منذ بدأت Apple في صنع أجهزة iPad الاقتصادية، لذلك من المحتمل ألا تكون هناك أي تغييرات في التصميم.

وإذا كان يدعم Apple Intelligence، فمن المحتمل أن يكون بشريحة A18.

MacBook Air مع M4

على الرغم من أن هذا سيكون تحديثًا أصغر، خاصةً الآن بعد أن أضافت أبل 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي إلى طرازي MacBook Air M2 وM3 الحاليين، إلا أن أبل ستظل تعتمد شريحة M4 الجديدة في MacBook Air في الربيع المقبل.

لا نتوقع أي تغييرات خارج ترقية الشريحة، على الرغم من أنه سيكون من الرائع الحصول على كاميرا Center Stage الجديدة التي تحتوي عليها أحدث أجهزة MacBook Pros.

iPad Air من الجيل التالي

سيكون هذا أيضًا تحديثًا صغيرًا، ولكن من المرجح أن يحصل iPad Air على تحديث في الربيع المقبل، وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، حيث سيكون هناك لوحة مفاتيح Magic جديدة تمامًا لجهاز iPad Air فقط.

منتجات أخرى

من المتوقع أيضًا أن تطلق أبل طراز AirTag محدثًا، على الأرجح مع مجموعة شرائح أحدث ذات نطاق عريض للغاية.

بخلاف ذلك، من غير الواضح ما الذي سيتغير، أما بالنسبة للمنتجات مثل Mac Studio وMac Pro، فمن غير المتوقع أن يتم طرحها حتى منتصف عام 2025 تقريبًا.

من المرجح أيضًا أن يتم شحن أول منتج ذكي للمنزل من أبل بشاشة في وقت ما في عام 2025، على الرغم من أن الجدول الزمني الأكثر تحديدًا غير واضح.