شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 تغييرات قادمة إلى Google Messages لتحسين تجربة الرسائل النصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عملية فحص الأكواد البرمجية التي أجراها أشخاص في Android Authority، قد تأتي ثلاث ميزات جديدة إلى Google Messages.

أولاً، يغير تطبيق Google للرسائل موقع إيصالات القراءة، والتي تخبرك ما إذا كانت رسالتك في طريقها، أو تم إرسالها، أو تم تسليمها، أو تمت قراءتها، وتغيير نمط الرسوم المتحركة.



كانت هذه الميزة قيد العمل لبعض الوقت وبدأت أخيرًا في طرحها لبعض المستخدمين، بعد التغيير، سيتم نقل الإيصالات من أسفل فقاعة النص إلى داخلها، بالإضافة إلى ذلك، أنشأت Google أيضًا رسومًا متحركة جديدة لهم.

التغيير المحتمل الثاني، والذي تم التلميح إليه من خلال أحدث إصدار تجريبي من تطبيق الرسائل يسمح لك باختيار دقة الصورة، فيما يقدم WhatsApp بالفعل ميزة مماثلة.

سيتيح لك تحديد ما إذا كنت تريد إرسال صورة بجودة HD أو جودة قياسية. سيؤدي هذا إلى خفض جودة الصورة ولكن يسمح لك بإرسالها بشكل أسرع مع استخدام بيانات أقل. سيؤدي اختيار الخيار الآخر، HD+، إلى تقليل الضغط للحفاظ على الدقة الأصلية ولكن سيستغرق إرسال الصورة وقتًا أطول ويستهلك المزيد من البيانات.

وأخيرًا، تحاول Google تسهيل عليك عرض وقت إرسال كل رسالة، و حاليًا، لعرض الطوابع الزمنية، يجب النقر فوق كل رسالة فردية، وهو أمر قد يكون مزعجًا، وقد تطرح Google ميزة تتيح لك عرض الطوابع الزمنية لجميع الرسائل بمجرد التمرير إلى اليمين على الشاشة. سيوفر لك هذا عناء النقر فوق كل رسالة فردية لعرض الطوابع الزمنية.



في حين من المرجح أن تصل إليك إشعارات القراءة المحسنة قريبًا، فإن الميزتين الأخريين قيد التطوير وقد تقرر Google سحبهما أو تأخيرهما، لذا لا تحبس أنفاسك عليهما.