شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق منتجات جديدة للمنازل الذكية قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير عن إطلاق منتجات أبل جديدة للمنازل الذكية، فبعد إصدار HomePod 2 في أوائل عام 2023، كان هناك عدد من الشائعات المختلفة حول ما هو التالي لـ HomePod، حيث تشير بعض الشائعات إلى أن أبل تعمل على الروبوتات المكتبية المنزلية الذكية، بينما تشير شائعات أخرى إلى أن أبل تعمل على شاشة ذكية توفر Apple Intelligence للمنزل تكون أرخص من iPad، وهنا نرصد لك كل هذه التوقعات وموعد الإطلاق المنتظر:

دعم Apple Intelligence

ن المتوقع أن يحتوي منتج أبل الذكي القادم للمنزل بشاشة، والمعروف داخليًا باسم "HomeAccessory" تحت الاسم الرمزي J490، على شريحة A18، وهذا يعني أنه سيدعم مجموعة ميزات Apple Intelligence الكاملة وSiri الجديدة تمامًا، على عكس أي طراز HomePod موجود، حيث يستخدم كل من HomePod وHomePod mini شرائح من طرازات Apple Watch، شرائح S7 وS5 على التوالي.

شاشة مربعة

سيحتوي منتج أبل القادم على شاشة ذات نسبة عرض إلى ارتفاع مربعة، كما أكد الخبير مارك جورمان من بلومبرج هذه الحقيقة، حيث وصرح بأن الشاشات ستكون "بحجم هاتفي iPhone جنبًا إلى جنب".

كاميرا مدمجة بالتطبيقات لأول مرة

سيحتوي منتج أبل القادم على كاميرا مدمجة لتطبيق FaceTime وتطبيقات مؤتمرات الفيديو، على عكس بعض شاشات المنزل الذكية الأخرى.

ومع ذلك، على عكس تلك المنتجات، قد لا تقوم أبل فقط بربط شاشة رخيصة بمكبر صوت، بل تجعل الشاشة هي محور المنتج.

في الماضي، أشار مارك جورمان من بلومبرج إلى المنتج باعتباره "شاشة ذكية تشبه iPad يمكن تثبيتها مغناطيسيًا على الحائط".

بالإضافة إلى ذلك، ذكر مارك جورمان من بلومبرج مؤخرًا أن المنتج قد يحتوي على حامل، يذكرنا بجهاز iMac G4.

نظام تشغيل جديد: homeOS

وفقًا لتقارير جديدة من مارك جورمان من بلومبرج، من المرجح أن تمضي Apple قدمًا في تسمية "homeOS" لنظام التشغيل القادم لمنتجات المنزل الذكي المزودة بشاشات، ويتماشى هذا مع التقارير السابقة من وقت سابق من العام.

تاريخ الإصدار

وفقًا لمصادر 9to5Mac، تهدف أبل إلى إصدار هذا المنتج في ربيع عام 2025، ومن الواضح أن الخطط قد تتغير، ولكن من المحتمل أن نرى هذا المنتج في وقت ما من العام المقبل بغض النظر عن ذلك.