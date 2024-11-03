شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم ساعة يقضيها المستخدمون على السوشيال ميديا خلال 2024؟.. الكينيون فى المركز الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث لموقع الإحصاءات visualcapitalist مجموعة من الحقائق المثيرة حول قضاء المستخدمين الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أوضح التقرير أن البشرية ستقضي ما مجموعه 500 مليون عام على وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2024.

ويُدرج هذا الرسم البياني الدول ذات متوسط ​​الوقت الأعلى الذي يقضيه المستخدمون الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عامًا على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبارًا من يناير 2024، حيث تم تجميع البيانات بواسطة We Are Social.

تتصدر كينيا قائمة الوقت المستغرق على الإنترنت

يوجد الآن أكثر من 5 مليارات مستخدم نشط لوسائل التواصل الاجتماعي على مستوى العالم، ويقضي مستخدم الإنترنت "النموذجي" ما يقرب من ساعتين ونصف الساعة يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يعادل أكثر من ثلث إجمالي وقتهم على الإنترنت.

في المتوسط، تقضي النساء 16 دقيقة أكثر يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي من الرجال، فيما يتمتع TikTok بأعلى متوسط ​​وقت يقضيه المستخدم، بينما يمثل YouTube أكبر حصة إجمالية من إجمالي وقت وسائل التواصل الاجتماعي.

وبمتوسط ​​3 ساعات و43 دقيقة يقضيها المستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي يوميًا، تتصدر كينيا القائمة العالمية للوقت الذي يقضيه المستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي جميع أنحاء أفريقيا، أفادت جنوب أفريقيا ونيجيريا وغانا أيضًا بارتفاع مستوى المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي، وجاءت السعودية في المركز التاسع بمعدل وقت 3 ساعات و 10 دقائق، بينما جاءت مصر فى المركز الـ 14 بمعدل وقت ساعتين و 41 دقيقة.



السوشيال ميدي

مجموعة من الحقائق حول الإحصائية:

- بمتوسط ​​3 ساعات و43 دقيقة يقضونها على وسائل التواصل الاجتماعي يوميًا، تتصدر كينيا القائمة العالمية للوقت الذي يقضونه على الإنترنت.

- في اليابان، يقضي المستخدمون أقل وقت على وسائل التواصل الاجتماعي، بمتوسط ​​ساعة و53 دقيقة فقط يوميًا.

- يقضي مستخدم الإنترنت "النموذجي" ما يقرب من ساعتين ونصف الساعة يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يعادل أكثر من ثلث إجمالي وقتهم على الإنترنت.

- تقضي النساء 16 دقيقة أكثر يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي من الرجال.

- يتمتع TikTok بأعلى متوسط ​​وقت لكل مستخدم، لكن YouTube يمثل أكبر حصة إجمالية من إجمالي وقت وسائل التواصل الاجتماعي.

- تشير الأرقام إلى أن البشرية ستقضي ما مجموعه 500 مليون عام على وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2024.

- يوجد الآن أكثر من 5 مليارات "هوية" لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى العالم.