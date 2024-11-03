شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتف iPhone 16 يحتوى على منفذ USB-C.. إيه وظيفته؟ والان مع تفاصيل الخبر

تتميز جميع إصدارات iPhone 16 بموصل USB-C، ليحل محل موصل Apple Lightning القديم، ومن خلال منفذ USB-C هذا، يمكنك الاتصال بعدد كبير من الملحقات والأجهزة الطرفية، حيث يدعم iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max سرعات USB-3 أسرع عبر منفذ USB-C، مما يتيح سرعات نقل بيانات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية.

يجعل USB-C من السهل توصيل الشاشات والتخزين الخارجي والكاميرات والشحن باستخدام نفس الكابل مثل جميع أجهزتك الأخرى، وإليك ما يمكنك فعله بجهاز iPhone الجديد ومنفذه الجديد، وفقا لما ذكره موقع "9to5mac".

ليست جميع كابلات USB-C مصنوعة بنفس الطريقة، حيث إن بعضها يدعم الشحن فقط، بينما يدعم البعض الآخر البيانات، وستحتاج إلى التأكد من استخدام كابل مصنف USB-3 للاستفادة من سرعات النقل الأسرع الممكنة في طرازات Pro.

الشحن عبر USB-C

بعد أن أصبح لديك هاتف iPhone مزود بمنفذ USB-C، ربما تكون قريبًا من القدرة على استخدام نفس الكابل الفردي لشحن جميع أجهزتك.

تحتوي جميع أجهزة iPad الجديدة على منفذ USB-C، وجميع أجهزة Mac تتضمن منافذ USB-C منذ خمس سنوات على الأقل.

تأتي أحدث أجهزة Mac مع شاحن MagSafe من Apple، ولكن يمكن أيضًا شحنها عن طريق توصيلها بأحد منافذ USB-C الخاصة بها أيضًا.

يأتي أحدث جيل من Apple TV مع جهاز تحكم عن بعد USB-C، كما أصدرت أبل سماعات AirPods 4 وAirPods Max الجديدة مع شحن USB-C.

مع iPhone 16، ستحصل على كابل USB-C منسوج عالي الجودة في العلبة، يدعم هذا الكابل الشحن فقط.

إذا كنت بحاجة إلى المزيد، تبيع Apple كابلات شحن USB-C الخاصة بها بشكل منفصل، ولكن يمكنك أيضًا شراء كابلات USB-C أرخص، بأنماط وأطوال مختلفة، من علامات تجارية أخرى.

لشحن جهاز iPhone الخاص بك بأقصى سرعة، ستحتاج إلى استخدام محول طاقة بقوة 30 وات.

وعند الشحن عبر كابل بقوة 30 وات، ستتمكن من الانتقال من 0 إلى 50% في حوالي 30 دقيقة.

يمكنك أيضًا استخدام أي مقبس طاقة أعلى بأمان، مثل ذلك الذي يأتي مع جهاز MacBook الخاص بك.

شحن أجهزة أخرى باستخدام بطارية جهاز iPhone 16

يمكنك أيضًا استخدام بطارية جهاز iPhone الداخلية لشحن ملحقات أخرى، وذلك من خلال منفذ USB-C، حيث يمكن لجهاز iPhone 16 إخراج حوالي 4.5 وات من الطاقة.

يمكنك استخدام هذه القدرة لشحن الملحقات المتصلة، إذا كانت سماعات AirPods الخاصة بك منخفضة، فقم بتوصيل العلبة بهاتفك، وسيصبح هاتفك مثل بنك بطارية محمول صغير.

يمكنك حتى شحن هاتف iPhone الخاص بشخص آخر، فقط قم بتوصيلهما معًا باستخدام كابل USB-C.

التوصيل بسهولة بالشاشات الخارجية

باستخدام USB-C على iPhone 16، يمكنك الإخراج مباشرة إلى شاشة خارجية، استخدم كابل USB-C إلى HDMI واعرض شاشة iPhone على تلفزيون أو شاشة 4K، مع انعكاس الشاشة.

إذا كنت تريد تشغيل جلسات طويلة، مثل لعب الألعاب، على شاشات خارجية، فقد ترغب في الحصول على محول Apple USB-C Digital AV، فهو يتيح لك توصيل HDMI، ومخرج طاقة للشحن المستمر، ومنفذ USB-C.

توسيع مساحة التخزين المحلية لديك

قم بتوصيل محرك أقراص صلبة USB-C أو قارئ بطاقة SD وتصفح الملفات مباشرةً باستخدام تطبيق الملفات على iPhone.

إذا ذهبت في إجازة وأخذت كاميرا معك، فيمكنك استيراد الصور مباشرةً إلى تطبيق صور iPhone، من بطاقة SD.

يتيح لك تطبيق كاميرا iPhone 16 Pro تسجيل فيديو ProRes 4K بمعدل يصل إلى 120 إطارًا في الثانية مباشرةً إلى وحدة تخزين USB-3.

ويعد تنسيق ProRes غير مضغوط وحجم ملفات الفيديو الناتجة ضخم، حيث يستهلك جيجابايت في الدقيقة من التسجيل.

ومن خلال توصيل SSD محمول بسعة 1 تيرابايت، يمكنك التسجيل لفترة من الوقت قبل نفاد المساحة.

يتطلب هذا كابل USB-3 للاستفادة من سرعات النقل القصوى 10 جيجابت في الثانية التي أصبحت ممكنة بفضل وحدة التحكم USB-C على شريحة A18 Pro داخل iPhone 16 Pro.

توصيل لوحات المفاتيح المادية والإنترنت السلكي

يدعم USB-C على iPhone أي ملحق توصيل وتشغيل أساسي يمكنك التفكير فيه تقريبًا، دون الحاجة إلى برامج تشغيل خاصة أو تكوين إضافي، على سبيل المثال، قم بتوصيل لوحة مفاتيح USB وستعمل ببساطة.

أو إذا كنت تقوم بالبث الصوتي أثناء التنقل، فيمكنك التسجيل باستخدام ميكروفون USB-C صغير.

للحصول على إنترنت سريع وموثوق، استخدم محول USB-C إلى Ethernet.

وإذا كان لديك لوحة مفاتيح MIDI، فيمكنك تأليف أغنية أثناء التنقل، باستخدام GarageBand أو تطبيقات إنشاء الموسيقى الأخرى من App Store.

سماعات رأس سلكية تعمل مع هاتفك والكمبيوتر

ترك الكثير منا سماعات الرأس السلكية في الماضي، وانتقلوا إلى خيارات لاسلكية مثل AirPods، ولكن إذا كنت لا تزال تفضل التوصيل، فقد أصبح الأمر أسهل كثيرًا الآن بعد أن أصبح لديك iPhone بنفس المنفذ الموجود في جهاز Mac الخاص بك.

يعمل iPhone 15 مع أي سماعات رأس USB-C، بما في ذلك سماعات الأذن USB-C من أبل، ستعمل هذه السماعات مع أي كمبيوتر مزود بمنفذ USB-C، وهذا يعني أنه يمكنك استخدام نفس سماعات الأذن السلكية مع جهاز iPhone وiPad وMac.

توصيل محاور متعددة المنافذ

يتميز منفذ USB-C بمرونة كبيرة ويسمح بنقل البيانات والطاقة عبر نفس المنفذ، وهذا يعني أنه محور متعدد المنافذ يضم جميع أنواع IO، وهي مريحة للغاية كملحقات لجهاز iPad وMac، وتعمل الآن مع iPhone أيضًا.

ولعل الشيء الوحيد الذي يجب أن تضعه في اعتبارك هو أن iPhone يمكنه تشغيل المحور بحد أقصى 4.5 وات.

إذا كنت تستخدم ملحقات تستهلك الكثير من الطاقة، فقد تحتاج أيضًا إلى توصيل مصدر طاقة خارجي.