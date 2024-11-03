شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سام ألتمان :OpenAI لن تطرح GPT-5 هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان والعديد من المسئولين التنفيذيين الآخرين في الشركة جلسة اسألني أي شيء (AMA) مؤخرا، وقد تم استضافة الجلسة على منصة التواصل الاجتماعي Reddit وتم إخبار المستخدمين بطرح أسئلة حول منتجات شركة الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT أو استفسارات عامة حول الذكاء الاصطناعي (AI) والذكاء الاصطناعي العام (AGI).

وخلال الجلسة، قال ألتمان إن GPT-5 لن يتم إصداره هذا العام، ومع ذلك، تخطط الشركة لتقديم "بعض الإصدارات الجيدة جدًا" قبل نهاية عام 2024.

وردًا على سؤال حول الجدول الزمني لإصدار GPT-5 أو ما يعادله، قال Altman، "لدينا بعض الإصدارات الجيدة جدًا القادمة في وقت لاحق من هذا العام! لا شيء سنطلق عليه اسم gpt-5، رغم ذلك"، ويبدو أن هذا يتماشى مع ما أكدته تقارير متعددة مع توقع معظمها أن تطلق OpenAI الطراز الرائد التالي في وقت ما في عام 2025.

وسأل مستخدم آخر عن القيمة التي يجلبها SearchGPT أو ميزة البحث في ChatGPT، قال Altman إنه يجدها طريقة أسرع وأسهل للوصول إلى المعلومات، كما أكد أن وظيفة البحث على الويب ستكون أكثر فائدة للأبحاث المعقدة، وأضاف: "أتطلع أيضًا إلى مستقبل حيث يمكن لاستعلام البحث عرض صفحة ويب مخصصة بشكل ديناميكي استجابةً لذلك".

كما أجاب ويل على العديد من أسئلة المستخدمين، وسأل أحدهم عن التأخير في Sora، حيث قال مدير المنتج الرئيسي في OpenAI إن التأخير كان بسبب الوقت الإضافي المستغرق لإتقان النموذج، والحصول على الأمان والانتحال الصحيح، والحاجة إلى توسيع نطاق الحوسبة ومع ذلك، لم يكشف عن موعد إطلاقه.

كما سلط ويل الضوء على أن نماذج الذكاء الاصطناعي من سلسلة "o"، مثل GPT-4o وo1-preview، ستصبح ركيزة أساسية في تشكيلة الشركة وستظهر حتى بعد إصدار GPT-5. بالإضافة إلى ذلك، كشف أيضًا عن إمكانية تعديل وضع الصوت المتقدم في ChatGPT لإضافة صوت غنائي إلى الذكاء الاصطناعي.