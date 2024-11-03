تكنولوجيا: Nothing تستعد لمنافسة جوجل وابل بنظام Nothing OS بتقنية الذكاء الإصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف “Carl Pei” الرئيس التنفيذي لشركة Nothing عن خطط الشركة القادمة لتطوير نظام Nothing OS بتكامل أكبر مع تقنية الذكاء الإصطناعي.

تسعى Nothing لمنافسة أنظمة الأندوريد وiOS بقوة خلال الفترة القادمة، ولقد أشار “Pei” في تصريحات أصدرها مؤخراً “أن الهواتف الذكية تبقى وسيلة الإتصال ودفع المعلومات الأولى بين الكثير من المستخدمين في العالم الآن”، ولقد ألمح إلى خطط الشركة لدفع نظام تشغيلها الخاص الذي يكسر القاعدة السائدة للهواتف الذكية والتي تنقسم بين أنظمة الأندوريد وiOS.

ولقد أكد الرئيس التنفيذي لشركة Nothing على أن الشركة تخطط لتطوير نظام تشغيل يهدف بشكل رئيسي إلى تحسين تجربة المستخدم.

أيضاً أوضح “Pei” أن تطوير نظام منافس للأنظمة السائدة الآن يتطلب وضع إستراتيجية دقيقة، بشكل خاص مع مستوى شركة Nothing بين عمالقة تصنيع الهاتف في الأسواق العالمية والذي مازال محدود في الوقت الراهن.

كما أضاف أن التركيز الرئيسي في عملية تطوير نظام Nothing OS سيهدف إلى تكامل تقنية الذكاء الإصطناعي بشكل أكبر في نظام التشغيل، مما يعزز تجربة المستخدم بتخصيص أعلى، كما أن التركيز على تقنية الذكاء الإصطناعي لن تحتاج معه الشركة إلى إنشاء نظام من الصفر، وذلك نتيحة للدور الذي تلعبه تقنية الذكاء الإصطناعي في تبسيط عملية تطوير البرامج.

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