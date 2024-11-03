شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تنافس OpenAI محرك بحث جوجل عبر "ChatGPT" والان مع تفاصيل الخبر

أضافت OpenAI مجموعة من وظائف البحث الجديدة إلى نموذج اللغة الكبير الشهير ChatGPT، واختارت دمج الميزة في chatbot بدلاً من إطلاق منتج منفصل.

تغامر شركة الذكاء الاصطناعي العملاقة بالدخول إلى منطقة تهيمن عليها شركة Alphabet's Google منذ فترة طويلة، مما يضعها أيضًا في منافسة مع Bing التابعة لشركة Microsoft الداعمة لـ OpenAI والخدمات الناشئة مثل Perplexity - وهي شركة روبوتات دردشة تعمل بالذكاء الاصطناعي تركز على البحث ومدعومة من مؤسس أمازون جيف بيزوس وعملاق أشباه الموصلات نفيديا.

قالت OpenAI إن بحث ChatGPT سيختار البحث في الويب بناءً على ما يطلبه المستخدمون وسيقدم إجابات سريعة وفي الوقت المناسب مع روابط لمصادر الويب ذات الصلة.

وقالت OpenAI في منشور بالمدونة: "يستفيد بحث ChatGPT من موفري بحث الطرف الثالث، بالإضافة إلى المحتوى المقدم مباشرة من قبل شركائنا، لتوفير المعلومات التي يبحث عنها المستخدمون".

وقالت الشركة الناشئة إن نموذج البحث هو نسخة معدلة من GPT-4o، مضيفة أن جميع مستخدمي ChatGPT Plus وTeam سيتمكنون من الوصول إليه.

سيتمكن العملاء من المؤسسات والمؤسسات التعليمية من الوصول إلى الميزات في الأسابيع المقبلة، بينما سيتم طرحها للمستخدمين مجانًا خلال الأشهر المقبلة.

وقعت الشركة الناشئة التي يقودها سام ألتمان صفقات محتوى مع العديد من الناشرين هذا العام.

قالت OpenAI إنها تعاونت على نطاق واسع مع صناعة الأخبار وجمعت تعليقات من شركائها حول وظيفة البحث. يمكن لأي موقع ويب أو ناشر اختيار الظهور⁠ في بحث "شات جي بي تي".

في يوليو، أطلقت شركة "أوبن إيه أي" بشكل انتقائي محرك البحث SearchGPT، وهو نموذج أولي لمحرك بحث يعمل بالذكاء الاصطناعي مع إمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى المعلومات من الإنترنت.

وفي وقت سابق من شهر أكتوبر، جمعت شركة OpenAI تمويلًا بقيمة 6.6 مليار دولار من المستثمرين، وهو ما قد يقدر قيمة الشركة بمبلغ 157 مليار دولار ويعزز مكانتها كواحدة من أكثر الشركات الخاصة قيمة في العالم.



