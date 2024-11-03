شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تتبع محادثاتك المهمة على واتساب.. إليك التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

طرح تطبيق المراسلة المملوك لشرك ميتا، واتساب، ميزة جديدة على نظامه الأساسي ستمكن المستخدمين من تتبع جميع محادثاتهم المهمة بسهولة.

أعلنت الشركة عن ميزة جديدة تسمى "القوائم المخصصة" والتي ستتيح للمستخدمين تجميع جميع محادثاتهم المهمة، سواء الدردشات الجماعية أو الدردشات الفردية، تحت قسم واحد.

ووفقًا للتفاصيل التي شاركتها الشركة، يمكن للمستخدمين الحصول على قوائم مخصصة متعددة، مثل العمل والجيران والعائلة والأصدقاء، من أجل تتبع جميع المحادثات والوصول إليها بسهولة عند الحاجة، يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء قوائم مخصصة متعددة لفرز الدردشات في التطبيق.

وكتب واتساب في منشور بالمدونة يعلن فيه عن التطوير: "على غرار "المفضلة"، يمكنك إضافة كلتا المجموعتين والمحادثات الفردية إلى القائمة، وستظهر أي قائمة تقوم بإنشائها في شريط التصفية".

ومن الجدير بالذكر أن ميزة القوائم المخصصة الجديدة في واتساب تعتمد على ميزة فلاتر الدردشة، التي أعلنت عنها الشركة في وقت سابق من هذا العام. بالنسبة إلى غير المطلعين، قدمت الشركة ثلاثة مرشحات للدردشة - الكل، وغير المقروءة، والمجموعات - في وقت سابق من هذا العام لمساعدة المستخدمين على فرز جميع محادثاتهم.

ومع طرح ميزة القوائم المخصصة، قامت الشركة بتوسيع هذه الميزة من خلال منح المستخدمين القدرة على إنشاء قوائم يمكنهم من خلالها فرز جميع محادثاتهم بشكل أكثر كفاءة.

وفيما يتعلق بالتوفر، تقول واتساب إنها بدأت بالفعل في طرح ميزة القوائم المخصصة لجميع مستخدميها، وأنها ستكون متاحة بشكل عام خلال الأسابيع المقبلة.

تحديث واتساب: كيفية إنشاء قائمة مخصصة

الخطوة 1: تحديث الواتس اب.

الخطوة 2: افتح تطبيق WhatsApp واضغط على أيقونة "+" في الأعلى.

الخطوة 3: اكتب اسم القائمة.

الخطوة 4: اضغط على الزر "+" لإضافة أشخاص والمجموعة.

الخطوة 5: اضغط على تم.