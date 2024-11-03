شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: CarPlay فى iOS 18.1 يحصل على ثلاثة تحسينات من Apple Intelligence والان مع تفاصيل الخبر

تم إصدار iOS 18.1 هذا الأسبوع مع أول ميزات Apple Intelligence لجهاز iPhone، بالإضافة إلى iPad وMac ولكن إذا كنت من مستخدمي CarPlay، فقد تكون لاحظت أن Apple Intelligence توفر بعض التغييرات أيضًا على الطريق، وفيما يلي ثلاثة تحسينات صغيرة في iOS 18.1 لـ CarPlay.

تصميم Siri الجديد

يتمتع Siri في iOS 18.1 بمظهر جديد تمامًا، ولم يعد المساعد الرقمي من أبل عبارة عن كرة عائمة في أسفل شاشة iPhone، وبدلاً من ذلك، أصبح حضورًا مشعًا يحيط بالشاشة بالكامل، ويمتد تصميم Siri نفسه أيضًا إلى المساعد عند استخدام CarPlay.

انطلق في رحلة مع تمكين Apple Intelligence على جهاز iPhone، وستجد أن توهج Siri الجديد يحيط بشاشة CarPlay الخاصة بك عندما تستدعيها.

صوت جديد لـ Siri

لا يتمتع Siri بمظهر جديد في iOS 18.1 فحسب، بل يبدو أيضًا مختلفًا بشكل ملحوظ، وهذا لأن Apple Intelligence يجلب العديد من التغييرات إلى طريقة تحدث Siri.

تشرح ملاحظات إصدار iOS 18.1 من Apple الأمر على هذا النحو: تجعل التحسينات الصوتية صوت Siri أكثر طبيعية وتعبيرًا ووضوحًا.

إدارة إشعارات أكثر تنوعًا

تأتي Apple Intelligence بإمكانية جديدة للإشعارات يمكنها تحسين وضع Driving Focus الخاص بك، أو أي Focus آخر تستخدمه أثناء وجودك في السيارة، حيث سيرسل لك فقط الإشعارات التي تبدو عاجلة بالفعل، ويتم إسكات كل الباقي.

من خلال زيارة Settings ⇾ Focus، ستجد تبديلًا جديدًا عند تحرير وضع Focus: Intelligent Breakthrough & Silencing.

يتيح هذا التبديل لـ Apple Intelligence إدارة ما هو مهم، تمامًا كما لو كنت تستخدم التركيز المخصص لتقليل الانقطاعات، وهذا يجعله إضافة جيدة لسياق استخدام CarPlay.