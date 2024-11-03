شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستحوذ على تطبيق تحرير الصور الشهير Pixelmator والان مع تفاصيل الخبر

وافقت شركة أبل على شراء تطبيق Pixelmator، وهو تطبيق لتحرير الصور متاح على أنظمة Mac وiOS، وأعلن تطبيق Pixelmator عن الخبر في منشور على مدونته، قائلاً إنه "سيكون لديه الآن القدرة على الوصول إلى جمهور أوسع وإحداث تأثير أكبر على حياة المبدعين في جميع أنحاء العالم.

وأصدرت شركة Pixelmator البيان التالى حول عملية الاستحواذ قائلة:

وقعت شركة Pixelmator اتفاقية للاستحواذ عليها من قبل شركة Apple، بشرط الحصول على موافقة الجهات التنظيمية، ولن تكون هناك تغييرات جوهرية على تطبيقات Pixelmator Pro وPixelmator لنظام التشغيل iOS وPhotomator فى الوقت الحالى ومن المتوقع إجراء تحديثات قادمة .

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل حول الصفقة باستثناء أنها لا تزال معلقة، بشرط موافقة الجهات التنظيمية على شراء شركة Apple للشركة.

وعلى مر السنين، أصبح Pixelmator Pro بديلاً عمليًا وأرخص بكثير من Adobe Photoshop، حيث يتوفر مقابل دفعة لمرة واحدة بقيمة 49.99 دولارًا، وهو يوفر مجموعة قوية من الأدوات لتحرير الصور وتنقيحها وإنشاء التصميمات والرسم والمزيد. وقد أعاد أحدث تحديث للتطبيق صياغة عملية الإخفاء وأضاف القدرة على إخفاء خلفية الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي.