شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قوائم WhatsApp المخصصة الجديدة تساعد فى تنظيم محادثاتك والان مع تفاصيل الخبر

يضيف تطبيق WhatsApp طريقة أخرى لتنظيم جميع محادثاتك، وإذا سئمت من محاولة العثور على محادثات معينة، فيمكنك الآن تصنيفها في فئات مخصصة تسمى القوائم.

يمكنك إنشاء قوائم مخصصة لدردشات محددة، مثل تلك التي تجريها مع عائلتك أو زملاء العمل، ووضع علامات عليها ، ثم يعرضها تطبيق المراسلة في أعلى صندوق الوارد لديك، إلى جانب مرشحات "الكل" و"غير المقروءة" و"المجموعات" التي طرحتها واتساب في وقت سابق من هذا العام .

لإنشاء قائمة، اضغط على أيقونة "+" في شريط الفلترة أعلى علامة تبويب الدردشات ، يمكنك بعد ذلك إدخال اسم لقائمتك واختيار المحادثات التي تريد إضافتها، و سيتيح لك WhatsApp إضافة الدردشات الجماعية والمحادثات الفردية إلى قوائمك ، وإذا كان لديك قوائم متعددة، فيمكنك التمرير أفقيًا على شريط الفلترة لعرضها جميعًا.

بدأت القوائم في الظهور اليوم، وقد رأيت بالفعل الميزة في إصدار Android من التطبيق ، إذا لم تشاهدها بعد، فلا تقلق، حيث تقول WhatsApp إنها ستصبح متاحة للجميع في "الأسابيع المقبلة".