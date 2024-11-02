شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات من دعوى قضائية.. أبل تحث TikTok على تعديل توصياتها لعمر المستخدم والان مع تفاصيل الخبر

خضع تطبيق TikTok مؤخرًا للتدقيق بشأن آثاره على الصحة العقلية للشباب، وتواجه منصة مشاركة الفيديو الشهيرة دعاوى قضائية من 14 ولاية مختلفة فيما يتعلق بهذه الادعاءات، ويبدو أن المشرعين ليسوا الوحيدين الذين يفكرون بهذه الطريقة، حيث يُقال إن شركة أبل كانت تضغط سراً على TikTok لرفع توصياتها العمرية من 12 إلى أكثر من 17 عامًا.

ووفقا لما ذكره موقع "Phonearena"، تم نشر التعليقات التي أدلت بها أبل عن طريق الخطأ في شكوى ساوث كارولينا ضد TikTok.

في عام 2022، ورد أن شركة أبل راجعت تصنيف TikTok العمري من جانب فريق ووجدت أنه يحتوي على "محتوى ناضج أو مثير للغاية" بشكل متكرر.

يُقال إن شركة Apple طلبت من TikTok إجراء التغييرات اللازمة لاتباع إرشادات مراجعة متجر التطبيقات.

كما أن موظفي TikTok كان لديهم مخاوف بشأن ما فعلته الشركة للحد من المحتوى الذي يحتوي على ألفاظ نابية واضطرابات الأكل، حيث تم العثور على ألفاظ نابية في واحد من كل 50 تنبيهًا منبثقًا تم عرضه للقاصرين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في شهر واحد.

لم تكن الدعوى القضائية في ساوث كارولينا هي الوحيدة التي كشفت عن أشياء محذوفة عن طريق الخطأ.

كما نشرت كنتاكي عن طريق الخطأ وثائق تشير إلى أن TikTok وجدت أن الاستخدام القهري يرتبط بتأثيرات سلبية على الصحة العقلية مثل انخفاض المهارات التحليلية وتكوين الذاكرة، وزيادة القلق بين أمور أخرى.

بالإضافة إلى كل ذلك، ورد أن TikTok كانت تعلم أيضًا أن أداة الحد الزمني الخاصة بها ليست فعالة للقاصرين كما ينبغي.