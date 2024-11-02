شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: IDC: ارتفاع شحنات الأجهزة اللوحية العالمية 20.4% خلال الربع الثالث من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا للبيانات الأولية من شركة البيانات الدولية (IDC)، نمت شحنات الأجهزة اللوحية العالمية بنسبة 20.4% في الربع الثالث من عام 2024 (3Q24)، بإجمالي 39.6 مليون وحدة، وكالعادة، تتصدر شركة أبل الجدول بـ 12.6 مليون وحدة، مما يُظهر نموًا متواضعًا على أساس سنوي بنسبة 1.4%.

واحتلت شركة كورية جنوبية المرتبة الثانية بإجمالي شحنات بلغ حوالي 7.1 مليون وحدة ونمو سنوي بنسبة 18.3%، فيما احتلت أمازون المركز الثالث بشحن 4.6 مليون وحدة ونمو سنوي ملحوظ بنسبة 111.3%، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى مبيعات Prime Day خلال الربع.

من المتوقع أن ينمو السوق في الأرباع القادمة حيث تم إجراء عمليات تقديم القنوات النشطة استعدادًا للأحداث الترويجية الكبرى وموسم العطلات.

علاوة على ذلك، فإن دمج ميزات الذكاء الاصطناعي في الأجهزة اللوحية من شأنه أيضًا جذب المشترين، مما سيؤدي بدوره إلى زيادة المبيعات.