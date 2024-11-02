شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق برنامج بـ iPhone 14 يحل مشكلة الكاميرا الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة أبل برنامج خدمة جديد لإصدارات iPhone 14 Plus، حيث قد لا تظهر نسبة صغيرة من الأجهزة معاينة للكاميرا الخلفية، وهذا هو أول برنامج خدمة iPhone منذ عامين، وكان آخر برنامج في عام 2021 حيث واجهت بعض إصدارات iPhone 12 مشكلة في سماعة الأذن.

وفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، فإن برنامج الخدمة الجديد هذا مخصص لإصدارات iPhone 14 Plus المباعة بين 10 أبريل 2023 و28 أبريل 2024، مما قد يؤثر على حوالي عام من إصدارات iPhone 14 Plus.

يمكنك التحقق مما إذا كان جهاز iPhone 14 Plus الخاص بك متأثرًا أم لا عن طريق إدخال الرقم التسلسلي الخاص بك على موقع أبل على الويب.

إذا تأثرت، فستجرى أبل إصلاح المشكلة مجانًا، على افتراض أن جهاز iPhone الخاص بك ليس به أي أشكال أخرى من الضرر.

تنص أبل على أن هذا البرنامج يغطي إصدارات iPhone 14 Plus المؤهلة لمدة 3 سنوات بعد تاريخ الشراء الأصلي.

بالإضافة إلى ذلك، إذا دفعت مقابل صيانة جهاز iPhone 14 Plus الخاص بك لهذه المشكلة، فيمكنك طلب استرداد الأموال.

إذا كان جهاز iPhone الخاص بك يحتاج إلى صيانة، فستقوم أبل "بالتحقق" من أهليته للصيانة، ولديك عدد من الخيارات لإكمال الإصلاح، بما في ذلك:

• العثور على مزود خدمة معتمد من أبل.

• تحديد موعد في متجر أبل للبيع بالتجزئة

• الاتصال بدعم أبل لترتيب خدمة البريد عبر مركز إصلاح أبل.

تؤثر هذه المشكلة فقط على إصدارات iPhone 14 Plus المباعة، وإذا كان لديك إصدار iPhone 14 أو iPhone 14 Pro أو iPhone 14 Pro Max، فلا يمكنك الاستفادة من برنامج الخدمة هذا.