شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستعد لطرح ميزة Quick Share على نظام iOS وmacOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد جوجل لطرح ميزة Quick Share إلى نظام iOS وmacOS، خاصة أن هذه الميزة التى تعد أداة مهمة لمشاركة الملفات، والتي تتوفر في أجهزة Chromebook وأجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بنظام Windows.

ولم تؤكد جوجل رسميًا خططها لطرح Quick Share على iOS وmacOS، لكنه إذا تحقق ذلك فسيسمح بمشاركة الملفات بسلاسة بين أجهزة Android وiOS، ما قد يقلل من الحاجة إلى حلول الطرف الثالث.

ومع ذلك، هناك تحديات كبيرة يجب التغلب عليها، حيث يتطلب دمج Quick Share في نظام أبل البيئي من جوجل، التنقل في تعقيدات متجر تطبيقات آبل، وسياسات الخصوصية.

ولم تكشف جوجل إذا كانت ستسعى إلى طرح ذلك من خلال تطبيق مستقل أو دمج الميزة في تطبيق موجود مثل Google Drive أو Chrome، خاصة أن مشاركة الملفات بسلاسة هي شيء نعتبره أمرًا مفروغًا منه، ولكن مع Quick Share، سيكون لدى المستخدمين طريقة سريعة وسهلة لنقل الملفات بين منصات متعددة، مما يلغي الحاجة إلى حلول معقدة مثل خدمات التخزين السحابي.

وتميل جوجل إلى أن تكون الشركة التي ترغب في التعاون أكثر من آبل، لذلك إذا كان أي منهما سيسد الفجوة بين هاتين المنصتين الرئيسيتين، فسيكون ذلك في صالحه.