شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل chatgpt search engine.. محرك بحث OpenAI متاح الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح ChatGPT رسميًا محرك بحث ويب يعمل بالذكاء الاصطناعي، حيث تعمل الشركة على تمكين المعلومات في الوقت الفعلي في المحادثات للمشتركين المدفوعين اليوم (إلى جانب مستخدمي قائمة انتظار SearchGPT)، مع حصول المستخدمين المجانيين والمؤسساتيين والتعليميين على إمكانية الوصول في الأسابيع المقبلة.

وبدلاً من الإطلاق كمنتج منفصل، سيتم دمج البحث على الويب chatgpt search engine في واجهة ChatGPT الحالية، وتحدد الميزة متى يتم الوصول إلى نتائج الويب بناءً على الاستعلامات، على الرغم من أنه يمكن للمستخدمين أيضًا تشغيل عمليات البحث على الويب يدويًا.

ويغلق تكامل البحث على الويب في ChatGPT أخيرًا فجوة تنافسية رئيسية مع منافسين مثل Microsoft Copilot وGoogle Gemini، والتي قدمت منذ فترة طويلة إمكانية الوصول إلى الإنترنت في الوقت الفعلي في محادثات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم.

وفي عرض توضيحي قبل الإطلاق، استعرض آدم فراي، رئيس البحث في ChatGPT في OpenAI، الميزة من خلال البحث عن أسهم Apple وأي أخبار ذات صلة، وفي المقابل، عرض رسمًا بيانيًا تفاعليًا للأسهم ومعلومات الأرباح القادمة ومقالات إخبارية مع اقتباسات قابلة للنقر ترتبط بالمصادر الأصلية.

وهناك أيضًا شريط جانبي للمصادر يتيح للمستخدمين التمرير عبر قائمة من المواقع الإلكترونية ذات الصلة، وفي مثال آخر، بحث فراي عن مطاعم إيطالية في سان فرانسيسكو، والتي أعادت خريطة تفاعلية أسقطت دبابيس للمطاعم الموصى بها. في كلا المثالين، طرح فراي أسئلة متابعة لصقل النتيجة (مثل العثور على مطاعم "أكثر راحة وحيوية").

وستكون وظيفة البحث الجديدة متاحة عبر جميع منصات ChatGPT: iOS وAndroid وتطبيقات سطح المكتب لنظامي التشغيل macOS وWindows. قال فراي إن وظيفة البحث تم بناؤها "بمزيج من تقنيات البحث"، بما في ذلك Bing من Microsoft.

وكتبت الشركة في مدونة يوم الخميس أن نموذج البحث الأساسي هو نسخة دقيقة من GPT-4o، وتم ​​إصداره في الأصل إلى 10000 مستخدم اختبار كنموذج أولي يسمى SearchGPT في يوليو، وأبلغنا في مايو أن OpenAI كانت تحاول بقوة استقطاب موظفي Google لفريق البحث الخاص بها.

قبل هذا التحديث، كانت معرفة ChatGPT محدودة بحد أقصى بين عامي 2021 و2023 اعتمادًا على النموذج. قال المتحدث باسم OpenAI، نيكو فيليكس، إنه حتى مع نشاط البحث المباشر، ستواصل الشركة تحديث بيانات التدريب الخاصة بها "لضمان حصول مستخدمينا دائمًا على أحدث التطورات" ولكنها "متميزة" عن تدريب نماذج الشركة.

يأتي هذا الإطلاق مع ارتفاع درجة حرارة البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر عمالقة التكنولوجيا، ويُقال إن Meta تعمل على تطوير حل بحث الذكاء الاصطناعي الخاص بها، بينما وسعت Google مؤخرًا ميزة نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي إلى أكثر من 100 دولة. عندما سُئل عن التوقيت الذي يتزامن مع أرباح Alphabet يوم الثلاثاء (التي أظهرت أن إيرادات البحث في الربع الثالث حققت 49.4 مليار دولار)، أكد فراي أن الإصدار كان مقررًا بشكل مستقل.

وهذا سبب واضح قد يجعل المستخدم يختار ChatGPT بدلاً من بحث Google: لا توجد فوضى من الإعلانات أو الاستعلامات المروجة المثبتة في الأعلى، بينما تجني Google الكثير من المال من الإعلان في نتائج البحث، قال فراي إنه لا توجد حاليًا "خطط" للإعلان في ChatGPT.

ومع ذلك، فإن البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي أكثر تكلفة من البحث التقليدي، ولم يتضح بعد كيف ستمول OpenAI ذلك للمستخدمين المجانيين، قال فيليكس إن المستخدمين المجانيين سيكون لديهم "بعض القيود على عدد المرات التي يمكنهم فيها استخدام أحدث نماذج البحث لدينا".

كما سيبدأ البحث على الويب في ChatGPT قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مما يجعل حاجته إلى الدقة أكثر أهمية من أي وقت مضى. قال فراي "نأمل" أن نتمكن من خلال هذه الأداة "من رفع المصادر الموثوقة حول مكان الحصول على معلومات الانتخابات" وأن الشركة تولي "اهتمامًا خاصًا" لاستفسارات الانتخابات.