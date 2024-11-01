شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تليجرام يطلق تحديثا جديدا يمنحك تحديد جودة الفيديوهات بدقة تصل 1080 بكسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل تطبيق تليجرام على تحديث جديد، لمقاطع الفيديو التي يتم طرحها الآن، بفضل هذا التحديث، حيث يسهم في تحديد الجودة التي تريد مشاهدة مقاطع الفيديو المستلمة بها، كما ستتمكن من تمكين PiP وضبط سرعة التشغيل.

تليجرام يطلق تحديث جديد يمكنك من تحديد جودة الفيديوهات

ويكتسب إرسال مقاطع الفيديو والصور عبر تطبيقات الدردشة مثل Telegram وWhatsApp شعبية كبيرة، وبدأ الأشخاص في استخدام طرق الاتصال هذه أكثر من الرسائل العادية.

و تتطلع تليجرام الآن إلى زيادة تجربة الفيديو، حيث تدعم جميع الهواتف تقريبًا شكلاً من أشكال RCS لتحل محل الرسائل القصيرة، و يجلب التحديث الجديد العديد من التغييرات الكبيرة على كيفية إرسال مقاطع الفيديو واستلامها على النظام الأساسي.

ويعد أول تغيير كبير في تليجرام، هذا الخيار الجديد الذى يسمح لك بتحديد الجودة التي تريد الاستمتاع بالوسائط بها، لكن هناك قيود على هذه الميزة، فهي متاحة فقط للمستخدمين في القنوات التي تضم "آلاف المشتركين".

مزايا جديدة في تليجرام..تعرف عليها

كما ستتيح لك هذه الميزة اختيار مشاهدة مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 1080 بكسل، بدلاً من اختيار نسخة مضغوطة بشكل افتراضي.



كما يضيف تليجرام وظيفة السرعة لجميع المستخدمين، حيث تتيح لك هذه الميزة تغيير سرعة تشغيل الفيديو، كما يمكنك القيام بذلك عن طريق النقر على زر الإعدادات أثناء تشغيل مقطع فيديو، أو عن طريق الضغط باستمرار على الجانب الأيمن من الفيديو أثناء تشغيله.



و يضيف تليجرام أيضًا خيار إضافة الوسائط إلى الرسائل الموجودة، لذلك، يمكنك لصق أي صورة على أي فقاعة نصية قمت بإرسالها في تطبيق الدردشة.