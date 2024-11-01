شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسس تيك توك يحصل على لقب أغنى رجل في الصين بثروة تتجاوز هذا الرقم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشر في صحيفة The Sun، عن أن مؤسس منصة تيك توك ويدعى تشانج ييمينج، البالغ من العمر 41 عامًا، سيحصل على لقب أغنى رجل في الصين بعد ثلاث سنوات من ترك الشركة.

مؤسس تيك توك يحصل على لقب أغنى رجل في الصين

وتشانج ييمينج، هو مؤسس الشركة الأم للتطبيق ByteDance، وتبلغ ثروته الآن 38 مليار جنيه إسترليني، وقد استقال خبير التكنولوجيا من إدارة الشركة في عام 2021، ولكن من المفهوم أنه لا يزال يمتلك حصة قدرها 20% فيها.

وقد كشف معهد هورون للأبحاث، الذي قام بتجميع قائمة الأثرياء، إن ثروة ييمينج ارتفعت بنسبة 43% عن العام الماضي، ليكون أول شخص ولد في الثمانينات يحصل على المركز الأول.

وبعد هذا النجاح الذى حققه مؤسس تيك توك، يكون تخطى قطب المياه المعبأة تشونج نا شان، رئيس مجلس إدارة شركة Nongfu Spring للمياه المعبأة، الذى كان في المركز الأول، إلا أن ثروته انخفضت بنسبة 24 % إلى 36 مليار جنيه استرليني.

ووجد الاستطلاع الذي أجري على رواد الأعمال المدرجين في القائمة، أن إجمالي ثرواتهم انخفض بنسبة 10% في عام 2023.

تيك توك أكثر تطبيقات السوشيال ميديا شعبية في العالم

لا يزال TikTok أحد أكثر تطبيقات الوسائط الاجتماعية شعبية في العالم، على الرغم من المخاوف بشأن علاقاته مع الحكومة الصينية.

يقول كل من TikTok والشركة الأم ByteDance إنهما مستقلان عن الحكومة الصينية .

ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة تخطط لحظر تطبيق الوسائط الاجتماعية في يناير ما لم يتم بيعه من قبل مالكيه الصينيين.